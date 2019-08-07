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Bu haber 07 Ağustos 2019 11:26:11 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye Uzay Ajansı’nın Yönetim Kadrosu Bugün Belli Oldu

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazate’de yayımlandı.

Türkiye Uzay Ajansı’nın Yönetim Kadrosu Bugün Belli Oldu

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazate’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.



 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım Atandı

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, Prof. Dr. Sacit Özdemir, Doç. Dr. Lokman Kuzu, Dr. Ahmed Halid Akgiray, Cenk Şen ve Murat İkinci getirildi.
AA’nın haberine göre; söz konusu atamalar, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6’ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım atandı.




 

Hüseyin Yıldırım Kimdir?

1961 yılında İstanbul Üsküdar’da doğan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadıköy Anadolu Lisesi ve İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde okudu. 1980’de Berlin Teknik Üniversitesine yatay geçiş yapan Yıldırım, Ulaşım Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını Havayolu İşletmeciliği dalında tamamlayarak 1987 yılında yurda dönen Yıldırım, askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında yedek subay olarak yaptı.


1989 yılında havacılık sektöründe göreve başlayan Yıldırım, çeşitli havayollarında yönetici olarak 12 yıl görev yaptı. Daha sonra yurt dışında çeşitli ülkelerde proje danışmanlığı yapan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadir Has Üniversitesinde 5 yıl süreyle havayolu işletmeciliği dersi verdi.


2015 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne atanan Yıldırım, 2016 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında müşavir olarak görevlendirildi.

Yıldırım, 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine getirildi. İngilizce ve Almanca bilen Serdar Hüseyin Yıldırım, evli ve 4 çocuk babası.




 

Varank; ‘Türkiye’yi Uzay Ligine Taşıyacağız’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da atamaları Twitter hesabından duyurdu.
Varank, atanan isimlerin özgeçmişlerine de yer verdiği paylaşımında “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanan Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Resmi Gazete’de yayımlandı. ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek yıldız kadromuzla Türkiye’yi uzay ligine taşıyacağız” ifadesini kullandı.



 

Görev Süresi Üç Yıl Olacak

Ajansın kuruluş mevzuatına göre, başkan dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek. Yönetim Kurulu her ay en az bir kere toplanacak. Yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları, ajans tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.



Editör: Ahmet Şen

 
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Türkiye Uzay Ajansı’nın Yönetim Kadrosu Bugün Belli Oldu
Türkiye Uzay Ajansı’nın Yönetim Kadrosu Bugün Belli Oldu
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