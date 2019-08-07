Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Ağustos 2019 11:26:11 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye Uzay Ajansı’nın Yönetim Kadrosu Bugün Belli Oldu

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazate’de yayımlandı.

Türkiye Uzay Ajansı’nın Yönetim Kadrosu Bugün Belli Oldu

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazate’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.



 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım Atandı

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, Prof. Dr. Sacit Özdemir, Doç. Dr. Lokman Kuzu, Dr. Ahmed Halid Akgiray, Cenk Şen ve Murat İkinci getirildi.
AA’nın haberine göre; söz konusu atamalar, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6’ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım atandı.




 

Hüseyin Yıldırım Kimdir?

1961 yılında İstanbul Üsküdar’da doğan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadıköy Anadolu Lisesi ve İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde okudu. 1980’de Berlin Teknik Üniversitesine yatay geçiş yapan Yıldırım, Ulaşım Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını Havayolu İşletmeciliği dalında tamamlayarak 1987 yılında yurda dönen Yıldırım, askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında yedek subay olarak yaptı.


1989 yılında havacılık sektöründe göreve başlayan Yıldırım, çeşitli havayollarında yönetici olarak 12 yıl görev yaptı. Daha sonra yurt dışında çeşitli ülkelerde proje danışmanlığı yapan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadir Has Üniversitesinde 5 yıl süreyle havayolu işletmeciliği dersi verdi.


2015 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne atanan Yıldırım, 2016 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında müşavir olarak görevlendirildi.

Yıldırım, 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine getirildi. İngilizce ve Almanca bilen Serdar Hüseyin Yıldırım, evli ve 4 çocuk babası.




 

Varank; ‘Türkiye’yi Uzay Ligine Taşıyacağız’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da atamaları Twitter hesabından duyurdu.
Varank, atanan isimlerin özgeçmişlerine de yer verdiği paylaşımında “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanan Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Resmi Gazete’de yayımlandı. ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek yıldız kadromuzla Türkiye’yi uzay ligine taşıyacağız” ifadesini kullandı.



 

Görev Süresi Üç Yıl Olacak

Ajansın kuruluş mevzuatına göre, başkan dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olacak. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek. Yönetim Kurulu her ay en az bir kere toplanacak. Yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları, ajans tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.



Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Eyyübiyelilere Müjdeli Haber: Millet Bahçesinin Startı Veriliyor
​Eyyübiyelilere Müjdeli Haber: Millet Bahçesinin Startı Veriliyor
Yeşil bir Şanlıurfa için projeler geliştirerek kaynak bulma noktasında büyük bir özveri sağlanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Eyyübiye ilçesine Millet bahçesinin yapımı için tahsis edilen 150 Dönümlük alanda incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül, “Halkımızın talep ettiği Millet Bahçesi projesini gerçekleştiriyoruz” dedi.
​Haliliye Belediyesinden Kadınlara Pozitif Ayrımcılık
​Haliliye Belediyesinden Kadınlara Pozitif Ayrımcılık
Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerinde açılan ücretsiz kurslarla kadınların meslek edinme ve ev ekonomisine katkıda bulunmalarına olanak sağlanıyor.
​Urfa'da Aracı Çekilenler, Ödedikleri Parayı Geri Alabilir
​Urfa'da Aracı Çekilenler, Ödedikleri Parayı Geri Alabilir
Büyükşehirlerde otopark sıkıntısının yaşanması göz önüne alınarak, park yasağını ihlal ettiği için çekilen araçların sahipleri ödedikleri parayı geri alabilecekler. Büyükşehir belediyesi olan Şanlıurfa'da yapılacak olan başvurular ile beraber vatandaşlar ödedikleri parayı geri alabilecekler
Kuş, UYAP Çalışmalarını İnceledi
Kuş, UYAP Çalışmalarını İnceledi
​Kısa bir süre önce Adalet Bakanlığı Yardımcılığına getirilen başarılı Urfa Cumhuriyet başsavcısı Uğurhan Kuş, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Uyap Aralık ayı güncelleme çalışmalarını yerinde inceledi.
​Haliliye’de Açılan Bilgisayar Kursuna Yoğun İlgi
​Haliliye’de Açılan Bilgisayar Kursuna Yoğun İlgi
Haliliye Belediyesi, açtığı kurslarla gençlerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda açılan sertifikalı bilgisayar kursu yoğun ilgi görüyor.
​Harran Belediyesi’nden Sınır Ötesine Yardım Eli
​Harran Belediyesi’nden Sınır Ötesine Yardım Eli
Sosyal yardımlaşma konusunda gösterdiği çabalar ve yardımlaşma modeliyle herkese örnek olan Harran Belediyesi, yardım elini bu kez sınır ötesine uzattı.
​Başkan Özyavuz’dan Dünya Arapça Günü Mesajı
​Başkan Özyavuz’dan Dünya Arapça Günü Mesajı
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, 18 Aralık Dünya Arapça Gününü kutladı
Başkan Kuş, Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Başkan Kuş, Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede hummalı bir şekilde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, vatandaşlarla bir araya geldi.
Yalçınkaya Makam Aracından Sonra Tedbir Amaçlı Verilen Zırhlı Aracı da Reddetti
Yalçınkaya Makam Aracından Sonra Tedbir Amaçlı Verilen Zırhlı Aracı da Reddetti
​Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Güneydoğu TV’de yayınlanan, Müslüm Çap ile Siyasetin S’si programına katıldı. Programda çeşitli sorulara cevap veren Yalçınkaya, makam aracını reddettiği gibi, güvenlik için kendisine tahsis edilen zırhlı aracı da reddeti.
​Kick Boksçular Türkiye Şampiyonasına Hazır.
​Kick Boksçular Türkiye Şampiyonasına Hazır.
Şanlıurfa Kıck Boks takımı ocak ayında Antalya İlinde Yapılacak olan. Türkiye Kıck Boks şampiyonasına Kıck Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun ve yardımcısı Serhat Akagündüz, Nezaretinde Çağdaş Spor Kompleksinde çalışmalarına iddialı bir şekilde ara vermeden devam ediyorlar.
​Şanlıurfa’lı Sporcular Düzce’den Madalyalarla Döndü
​Şanlıurfa’lı Sporcular Düzce’den Madalyalarla Döndü
Gelişmekte olan spor branşları Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası 14- 15 Aralık tarihlerinde Düzce’de yapıldı.
​AKP’li Siverek Belediyesi Halkın Sağlığı Üzerinden Skandal Bir Karar Aldı
​AKP’li Siverek Belediyesi Halkın Sağlığı Üzerinden Skandal Bir Karar Aldı
AKP’li Siverek Belediyesi tasarruf adı altında temizlik işleri bünyesinde faaliyet gösteren 10 adet aracı azaltma karı aldı. Temizlik araçlarından tasarruf eden belediye başkanı makam araçlarından tasarruf etmiyor.
Vali Erin, Şanlıurfa'nın En İşlek Caddesinden Esnafı Ziyaret Etti
Vali Erin, Şanlıurfa'nın En İşlek Caddesinden Esnafı Ziyaret Etti
​74 Asker Zehirlendi
​74 Asker Zehirlendi
​Eyyübiyelilere Müjdeli Haber: Millet Bahçesinin Startı Veriliyor
​Eyyübiyelilere Müjdeli Haber: Millet Bahçesinin Startı Veriliyor
​Binali Yıldırım: “Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir”
​Binali Yıldırım: “Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir”
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:02
Güneş
07:29
Öğle
12:29
İkindi
14:59
Akşam
17:19
Yatsı
18:40
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿