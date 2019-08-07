​Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Bisiklet Tutkunlarını Göbeklitepe’ye Davet Etti

Muğla’dan Urfa’ya Bisikletle Geldiler

Aile; Herkesi Urfa’ya Davet Etti

Başkan Beyazgül Aileye Teşekkür Etti

Şanlıurfa’nın Yolları Her Zaman Güvenlidir

Başkan Beyazgül, Bisiklet Tutkunlarını Göbeklitepe’ye Davet EttiŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Muğla’nın Marmaris ilçesinden Şanlıurfa Göbeklitepe’ye bisiklet ile gelerek farkındalık oluşturan Pekçedenöz ailesiyle bir araya geldi. Herkesi Şanlıurfa’ya davet eden Başkan Beyazgül, “Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel güzellikleri sizleri bekliyor” dedi.Ekoseyehat ve spora vurguda bulunmak için bisiklet ile Marmaris-Göbeklitepe güzergâhı çizen Pekçedenöz ailesi, 1400 kilometrelik yolu 27 gün de tamamlayarak son durakları olan Göbeklitepe’yi vardılar.Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret eden aile, herkesi Türkiye’nin en kadim kentlerinden biri olan Şanlıurfa’yı görmeye davet etti.Aile ile bir süre makamında sohbet eden Başkan Beyazgül ise Büyükşehir Belediyesinin spora ve sporcuya verdiği önemi belirterek farkındalık oluşturan aileye teşekkür etti.Herkesi Göbeklitepe’yi ve açık hava müzesi olan Şanlıurfa’yı görmeye davet eden Başkan Beyazgül, Küçük bir ailemiz Marmaris’ten bisiklet ile çıkarak Şanlıurfa’ya vardılar. Ailemiz son durakları olan Göbeklitepe’yi ardından bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum, bu küçük ailemiz çok büyük bir iş yaptı ailemiz bisiklet turu ile Marmaris’ten Şanlıurfa’mıza kadar yolların güvenliği olduğunu bisiklet ile gidilebileceğini gösterdiler. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz buradan tüm küçük ailelere spor yapmalarını davet ediyoruz” dedi.Editör: Ahmet Şen