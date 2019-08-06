Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Tatilini Vatandaşların Dertlerini Dinlemekle Geçiriyor

Akay'ın Gündemi Bugün de Yoğun Geçti

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Ahmet Akay Meclisin tatil olması münasebetiyle ve bunu adeta bir fırsat olarak niteleyerek tatil yapmak yerine tüm zamanlarını vatandaşlarla birlikte geçirmeye; sorunları, dertleri ve her türlü problemleriyle yakından ilgilenerek ve onları bizzat yerinde ziyaret ederek temaslarda bulunmaya devam ediyor.Şanlıurfa’nın gerek merkez mahalle ve esnaflarını, gerek ilçe ve ilçeye bağlı kırsal köylerini ; vatandaş ve mekan farkı gözetmeksizin tüm vatandaş ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek hem istişare ediyor hem de çözümler noktasında öneri ve halkın tavsiyelerini dinleyerek Şanlıurfalı vatandaşların gönlündeki yerini daha da derileştiriyor.Şanlıurfa Milletvekili Akay bugün de Şanlıurfa’ya bağlı medeniyetin sıfır noktası; tarım ve hayvancılığın sembolü kadim ilçe Harran’ın İmam Bakır mahallesine giderek kanaat önderi Hüseyin Köroğlu’nun konuğuydu. Milletvekili Akay’a teveccüh ve katılım her seferinde olduğu gibi bugün de yoğundu.Hüseyin Köroğlu’nun evinde vatandaşlarla buluşan Akay’ın gündemi yine vatandaşların sorunlarına çözüm üretmekle ilgiliydi. Genç yaşlı demeden Akay’ın etrafında adeta insan çemberi oluşmuş; gönüllerde taht kuran vekile sorunlarını dile getiriyorlardı.Şanlıurfa Milletvekili Akay’ın bu ziyaretlerinden memnun olan halk; “Milletvekili dediğin böyle olur; bizzat milletin içinde ve dertleriyle dertlenerek çözüm üretir” Akay’ın diğer Milletvekillerine de örnek olması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar; tailini seçildiği memlekette; bizzat halkın sorunlarına çare aramakla geçiren Akay’ı bu tevazu ve nezaketinden dolayı çok sevdiklerini ifade edip kendisine teşekkür ettiklerini bildirdiler.Editör: Ahmet Şen