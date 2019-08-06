Çin'den Dolayı Borsalar Dünyada Düşüşe Geçti

ABD Hazine Bakanlığı Çin'e Yeni Ekonomik Müeyyide Getirmekle Tehdit Etti

Tokyo, Hong Kong ve Seul’de de Geri Çekilme Göründü

Çinli turistler Türkiye’nin Ucuz Hale Gelmesi Sebebiyle Ülkemizi Tercih Etmeye Başladılar

ABD Hazine Bakanlığı Pekin’i Dolar Manipülatörü Olmakla Suçladı

Çin, para birimi Yuanı değer kaybına müdahele etmedi, dünyada borsalar düşüşe geçti .Çin’in, para birimi yuanın aşırı değer kaybetmesine, müdahale etmemesi, dünyadaki başlıca borsalarda değer kayıpları getirdi.Çin ayrıca ABD’den de tarım ürünleri alımını durdurdu. Pekin’in ABD Başkanı Donald Trump ile girdiği ticaret savaşının küresel ekonomiye zarar vereceği endişesiyle Wall Street’ten sonra Asya piyasalarında düşüş başladı. Dünya’daki düşüş Türkiye’deki borsayı da etkiledi. Endeks psikolojik sınır 100 bin altına inerek 99 bine düştü.Çin’in borsa endeksi 1,5 puan, Avustralya’nın ki ise de yüzde 2,3 düşüş yaşadı. Tokyo, Hong Kong ve Seul’de de geri çekilme göründü.Trump’ın geçen hafta Çin’den ithal edilen mallara yüzde 10 ek vergi daha uygulayacağını açıklaması üzerine Pekin’in para birimi yuanın dolarak karşındaki düşüşüne müdahale etmedi. Çin Ticaret Bakanlığı ise almaya söz verdiği Amerikan Tarım ürünlerinin ithalatını askıya aldığını açıkladı. Yuan son aylarda dünya para birimleri karşısında değer kazanıyordu. 83 kuruşa kadar çıkan yuan, Türk lirası karşısında son 1 yılda yüzde 30 değer kazandı. Çinli turistler Türkiye’nin ucuz hale gelmesi sebebiyle ülkemizi tercih etmeye başladılar.Çin’in yuanı doların karşısında 7,052’nin altına indirmesi üzerine ABD Hazine Bakanlığı Pekin’i dolar manipülatörü olmakla suçlayıp bu durumun muhtemel ilave yaptırımlara yol açtığını belirtti.Editör: Ahmet Şen