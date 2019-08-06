Bayraktar'dan Milli Uçan Araba Müjdesi

Bayraktar, Sosyal Medya Hesabından Türkiye'nin İlk Milli Uçan Araba Projesi "CEZERİ"ye İlişkin Paylaşımda Bulundu

İlk uçuşun TEKNOFEST'te yapılması bekleniyor.

Türkiye'nin İlk Milli Uçan Araba ProjesiBaykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak 'CEZERİ'nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, CEZERİ'nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına ilişkin Bayraktar Twitter hesabından şunları kaydetti ve takipçilerinden de görüş talep etti. “Sona yaklaşırken biraz süsleme zamanı da geldi. 4 farklı alternatifden sizce hangisi olsun? Takip eden sıralı twitlerde beğendiğiniz tasarımı fav'layın. Not: İniş takımlarının tasarımı değişti.”TEKNOFEST bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.Editör: Ahmet Şen