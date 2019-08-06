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Bu haber 06 Ağustos 2019 15:25:30 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar Eski Belediye Başkanı Kızını İşe Aldı, Bakanlık Parayı Geri İstedi

Eski Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın kızı babasının başkan olduğu dönemde istisnai kadrodan belediyede özel kalem müdürü yapıldığı ve 5 yılda hiç işe gitmeden toplam 251 bin lira maaş ödendiği, bakanlığın ise maaşı geri istediği iddia edildi.

Ceylanpınar Eski Belediye Başkanı Kızını İşe Aldı, Bakanlık Parayı Geri İstedi

Ceylanpınar Eski Belediye Başkanı Kızını İşe Aldı, Bakanlık Parayı Geri İstedi
Eski Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın kızı Tuğçe Atilla'nın babasının başkan olduğu dönemde istisnai kadrodan belediyede özel kalem müdürü yapıldığı ve 5 yılda hiç işe gitmeden toplam 251 bin lira maaş ödendiği, bakanlığın ise maaşı geri istediği iddia edildi.


 

5 Yılda Hiç İşe Gitmeden Toplam 251 Bin Lira Maaş Ödenmiş

Eski Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın kızı Tuğçe Atilla'nın, 5 yıldır hiç işe gitmeden belediyeden maaş aldığı öne sürüldü. Tuğçe Atilla'ya bu süre zarfı içerisinde 251 bin lira maaş ödendiği ve bakanlığın bu haksız kazancı geri istediği iddia edildi.



 

Özel Kalem Müdürü Oldu

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, iki yıl önce dolarların saçıldığı düğünle gündem olan Tuğçe Atilla babasının başkan olduğu dönemde istisnai kadrodan belediyede özel kalem müdürü yapıldı. Tuğçe Atilla'nın işe gitmediği, mesai takip çizelgesinde adının bile olmadığı belirlendi.



 

Sınavsız İşe Alındı

Ceylan Pınar'dan AK Partili Menderes Atilla'nın dönemini kapsayan İçişleri Bakanlığı 2019 raporuna göre; Atilla'nın kızı Tuğçe Atilla 2015 yılı Haziran ayında özel kalem müdürü olarak sınavsız işe alındı. Daha sonra da mühendis ve işletmen kadrolarına atandı.


 

Bakanlık Maaşı Geri İstedi

29 Mart 2019 tarihine kadar da hiç işe gitmedi. Son seçimde Ceylan Pınar Belediyesini AK Partili Abdullah Aksat kazanmıştı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri, başkanın kızına ödenen toplam 251 bin 803 liralık maaşın geri alınmasını istedi.


 

Tuğçe Atilla 2017’de İstanbul'da Evlenmiş, Nikah Şahitliklerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Dönemin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Eşref Fakıbaba Yapmıştı

Tuğçe Atilla 2017 yılında İstanbul'da avukat Halit Karagün ile evlenmiş, nikah şahitliklerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dönemin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Eşref Fakıbaba yapmıştı.
Nikaha Urfa Valisi Abdullah Erin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve Urfa'nın 6 İlçe belediye başkanı da katılmıştı.
SÖZCÜ


Editör: Ahmet Şen
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