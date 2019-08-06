Birecik TSO Başkanı Sadettin Bilgin’in Milletvekilleri Hakkındaki Görüşleriyle İlgili T.C Meclis Başkanı'na Göndermiş Olduğu Yazı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin’in milletvekilleri hakkındaki görüşleriyle ilgili T.C Meclis Başkanı Mustafa Şentop’ a göndermiş olduğu yazıSayın Başkanım, Türkiye de Milletvekillerini vatandaş seçip Milletvekili olmasını sağlamaktadır. Ülkemizde, Milletin iradesi ile seçilen milletvekillerine dokunulmazlık ve birçok özel haklar verilmektedir. Nasıl ki; Vatandaşların dokunulmazlıkları yoksa Milletvekillerinin de dokunulmazlıkları olmamalı ve bu dokunulmazlıklar kaldırılmalıdır. Vatandaş, nasıl bir haksızlık, yasa dışı ve suç işlediğinde yargılanıyorsa, Milletvekilleri de suç işlediği zaman yargılanmalıdır. Milletvekilleri, halk’tan üstün tutulmamalı, ve halkına hizmet için seçildiği bilincini unutmamalıdır. Yeni sisteme göre, 2 yıl Milletvekilliği görevini yapan Milletvekilleri emeklilik hak etmektedirler. Bu uygulama doğru değildir. Ülkesine ve Milletine hizmet eden bir sürü üst düzey kamu görevlisi bulunmaktadır. O zaman onlarda aynı şekilde 2 yıl hizmet ederek emeklilik hak etsinler. Bu durum kamu vicdanına da uygun olmadığı gibi Türk Milletine külfet getirmektedir. Ülkemizde, Hakim, Savcı, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı ve vatandaşlar hangi kriterlerde emekli olabiliyorlarsa, Milletvekilleri de aynı şekilde emekli olmalıdırlar. Ayrıca, bir Milletvekili, seçildiği partiden yol ayrımına girip de istifa ederse, sadece partiden değil! Milletvekilliğinden de istifa etmelidir. Yerine istifa ettiği Partinin yedek Milletvekili atanmalıdır. Bu şekilde o Partiye gönül veren vatandaşa da ihanet edilmemiş olunur. Bunun yanında seçilen milletvekili sadece kendi namına çalışarak memleketine ve insanlarına faydalı işler yapmıyorsa, o Milletvekili, Partinin Genel Başkanı tarafından istifa ettirilmeli ve yerine yine yedek milletvekili atanmalıdır. Halk’ına, vatandaşına ve milletine hizmet etmeyen, Milletvekilinden Belediye Başkanına, Oda Başkanından muhtarına kadar kim olursa olsun bağlı olduğu kurum yada başkanlık tarafından seçildiği konumu ve makamı işgal ettirilmemelidir.Sayın Başkanım, 600 Milletvekili sayısı Türkiye’miz için çok fazladır. 81 Vilayeti ve 82 Milyon Nüfusu olan Ülkemizde 200 Milletvekili fazlasıyla yeterlidir. Örneğin, Gaziantep ve Şanlıurfa İllerinde 4’er Milletvekili fazlasıyla yeterlidir. Türkiye’de ki, hiçbir Parti İl ve İlçe Başkanı, Oda Başkanları gibi Başkanlar, yaptıkları Başkanlık görevlerinden dolayı maaş almayarak, yaptıkları görevlerinin onurlu bir görev olduğu bilincindedirler. Milletvekilliği de onurlu bir görevidir. Türkiye de, bu onurlu görevi karşılıksız, hiçbir maaş almadan yada sadece 5.000 TL gibi rakamlara yapacak gönüllü, vatan-millet aşığı insan sayımız çok fazlasıyla mevcuttur. Milletvekillerinin almış oldukları maaşlar, günümüz asgari ücretli çalışan vatandaşlarımıza göre oldukça yüksek olup Devletimize ve Milletimize külfettir. Asgari ücretle çalışan insanlar düşünülmemektedir. Milletvekilleri ve Bakanların maaşları, biran evvel düzeltilmeli, Türkiye’mize ve Milletimize külfeti azaltılmalıdır. Ayrıca, Bakan ve Milletvekillerine, önce ki dönemlerde Halk tarafında gönderilen yazılı istek, şikayet ve önerilere çoğu Bakan ve Milletvekilleri cevap verirken, maalesef yeni dönem Bakan ve Milletvekilleri cevap vermemektedirler. Vatandaş tarafından seçildiklerini sadece seçim zamanlarında hatırlamaları doğru değildir.Sayın Başkanım, Milletvekilleri de Belediye Başkanları gibi seçilmiş olduğu İl ve İlçe’de oturmalı, seçildiği İl ve İlçe’sinde ki Vatandaşına hizmet etmelidirler. İl ve İlçe de ki sorunları Ankara’ya taşımalı ve çözüm üretmelidirler. Vatandaşı, Ankara’ya ayaklarına getirmemelidirler. Kendi memleketinden olmayan birisi, başka memleketten Milletvekili olarak seçilmemelidir. Milletvekili olacak kişi bunu rant elde etmek için değil, Memleketine ve İnsanına hizmet etmek ve sorunları çözmek için bu görevi üstlenmelidir. Memleketine faydalı, insanlarına yardımcı olan ve memleketinde yatırımlar yapan, Köyünü, Kent’ini, İnsanını ve doğasını bilen, Halk’ı ile iç içe olan kişiler, O vilayetin vekili olmalıdırlar. İnsanlar, hizmet almak ve çözüm beklerken tepeden atama ile gelen Milletvekili zaman kaybı olup, vilayete ve o vilayette yaşayan Halk’a külfet olmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır.Sayın Başkanım, Milletvekillerine ve Bakanlara tanınan haksız harcamaların ve örtülü ödeneğin acilen kaldırılması gerekmekte olup, aldıkları maaşları fazlasıyla yetmektedir. Son zamanlarda özellikle Fetö Terör Örgütü Darbesinden sonra birçok il ve ilçe ye kayyumlar atanmıştır. Kayyum olan kişi, zaten devletten maaş almaktadır. Duyumlarımıza göre Kayyum atanan yetkili 50.000 TL civarında kayyumluktan dolayı 2.bir maaş almaktaymış. Böyle bir şey var ise yüksek maaş derhal iptal edilmeli, cuzi oranlarda maaşın üzerine 2-3 Bin TL fark verilmelidir. Kim olursa olsun, Devletin tek bir kuruşunu dahi almış olsa, bunun hesabını vermelidir. Ben, Sadettin BİLGİN olarak, yıllardır Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktayım. Bugüne kadar tek kuruş maaş ve huzur hakkı almadan, gönüllü olarak Memleketime hizmet etmek için çalışmaktayım. Zaten Oda’nın da resmi bir maaşı bulunmamaktadır. Birecik Ticaret ve Sanayi Odası ve Birecik Organize Sanayi Bölgelerinden, Huzur hakkı almamız gerekirken, Ben ve Yönetimim de ki Müteşebbis heyetim, Huzur hakkı almayı red ettik. Bunu da belge imzalayarak resmileştirdik. Ayrıca, bu belgeyi de Sanayi Bakanlığı’na gönderdik. Bütün Oda’ların da aynısını yapmasını arzu ederim. Türkiye’de ki Vali ve Kaymakamların Organize Sanayi Bölgelerinde ki toplantılara katılarak almış oldukları huzur hakları tamamen kaldırılmalıdır. Bir Kaymakam ve Vali’nin aylık maaşı haricinde, Ay’da 2 defa yarım saat katıldığı toplantıdan dolayı 4-5 Bin TL arasında değişen para alması ne kadar doğrudur? Zaten Devlet’ten yeterince maaş almaktadırlar. Devlete ait bütün meslek gruplarının (hangi meslek grubu olursa olsun fark etmez) maaşlarını, bu halk cebinden ödediği vergilerle karşılamaktadır. Devletimiz, vatandaştan topladığı vergilerle, maaşları ödeyemeyince bu sefer her şeye zam yapmakta ve Halk mecburen bu yükün altında kalkmaktadır. Devletimiz herşey de tasarrufa gitmeli ve haksız ödemelerin önüne geçmelidir. Ülkemizin, ferahı, selameti, huzuru ve düzeni için bu bahsettiğim konuların uygulanması gerekmektedir.Sayın Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir. Vatandaş olarak hepimizin Devletimize sahip çıkması gerekmektedir. Yetkililerin de aynı şekilde Memleketine ve Milletine elinden geleni yapması gerekmektedir. Benim şahsi görüş ve fikirlerim bunlardır. Saygılarımla arz ederim.Birecik Ticaret ve Sanayi OdasıYönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİNEditör: Ahmet Şen