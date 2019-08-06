Harran Belediyesi Harran’ın Tanıtımı İçin Posta Pulu Bastırıldı

Harran Belediyesi Harran’ın Tanıtımı İçin Posta Pulu BastırıldıHarran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırıldığını söyledi.Harran Belediyesi ile PTT Şanlıurfa Başmüdürlüğü işbirliğinde posta gönderilerinde kullanılmak üzere özel posta pulu bastırıldı. Tarihte bilinen İlk üniversite olan Harran Üniversitesinin bulunduğu posta pulları, PTT Şanlıurfa Başmüdürlüğü tarafından Harran Belediyesine teslim edildi.Harran’ın daha çok tanıtılması amacıyla pul yaptırıldığını kaydeden Başkan Özyavuz “Bizim tek bir amacımız var oda her platformda Harran’ın tanıtımını Harran’a yakışır bir şekilde yapmak. Dünyaya gözümüzü açtığımızda WhatsApp yoktu, internet yoktu, televizyon yoktu, radyo yoktu, PTT’ imiz vardı. Mektup vardı ve o mektup zarflarını üzerindeki pullar bizim hayatımızı anlamlı kılan bir simgeydi. Günümüzde birçok iletişim aracı çıkmasına rağmen posta, değerini hiçbir zaman yitirmedi. Hatta daha da çok gelişti. Bizim yurt içi ve yurt dışına bütün posta gönderilerimizde ilçemizin simgesi olan logomuz var, şimdi de tarihte bilinen İlk üniversite olan Harran Üniversitesinin fotoğrafının yer aldığı pulları kullanarak kentimizin tanıtımını yapacağız. Belediyemiz ve Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğümüz iş birliği içinde hazırladığımız pullarımızı bundan böyle gönderilerimiz üzerinde kullanacağız” dedi.Editör Ahmet Şen