​Emekleri Yasalara Takılanlar (EYTADER) Derneği Atağa Geçti

Emekli Olma Hakkından Mahrum Milyonlarca Mağdur Birleşti

Sadece Sosyal Medyada Değil, Sahada, Mahkemelerde, Siyasal Ve Bürokratik Faaliyetlerle De Aktif Bir Kurumuz

Çözüm Üretmek İçin Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile Bir Araya Gelindi

Emekleri Yasalara Takılanlar (EYTADER) Derneği Atağa GeçtiÜlkemizde 1999 yılında çıkan 4447 sayılı yasa ile emekli olma hakkından mahrum olan milyonlarca mağdur EYTADER çatısı altında birleşti.Eytader; Emekleri Yasalara Takılanları ülke genelinde temsil ederek faaliyetlerine başladı. Twitter, facebook üzerinden çalışmalar yaparken saha ve bürokrasi çalışmalarını da beraberinde yapmaktadır.Eytader Genel Başkanı Nalan Esmeray; "kaderdaşlarımız ile verdiğimiz emeğin hakkını savunurken ülkemizin huzur barış ve kardeşlik dokusunu koruyacağız. Adalet anlayışımız nedeniyle güçlü bir hukuk koordinasyonu ile sadece sosyal medyada değil, sahada, mahkemelerde, siyasal ve bürokratik faaliyetlerle de aktif bir kurumuz." dedi.Eytader emekleri yasaya takılanlar adına çözüm üretmek için Ak Parti Bursa milletvekili Osman Mesten ile bir araya geldi. Milletvekili Osman Mesten'in desteğini alan Eytader daha sonra Bursa barosundan Avukat Selver Öztürk ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.4447 sayılı yasa ABO ve emekli maaşlarının düşük olduğu konuları gündeme getirildi.Editör: Ahmet Şen