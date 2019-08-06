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Bu haber 06 Ağustos 2019 10:27:46 Tarihinde eklenmiştir.

Bir Baba Çocuklarını Isırdı Diye Mahkemelik Oldu

Çocuklarını ısırdığı iddia edilen baba mahkemelik oldu.

Bir Baba Çocuklarını Isırdı Diye Mahkemelik Oldu

Çocuklarını ısırdığı iddia edilen baba mahkemelik oldu. 



 

7 Yaşındaki Oğlunun Burnunu, 11 Yaşındaki Kızının İse Elini Isırdı

Eskişehir’de ayrı yaşadığı eşinin yanında bulunan çocuklarını görmek için gelen baba, sinirlenince 7 yaşındaki oğlunun burnunu, 11 yaşındaki kızının ise elini ısırdı. Bunun üzerine Şaban K. ile ayrı yaşadığı Filiz K. arasında tartışma başladı. Başlayan tartışma sonrasında Filiz K.’yi de darp ettiği iddia edilen Şaban K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Olay sonrasında ifadeleri alınan çocuklar, babalarının daha önce de kendilerini ısırdığı ve darp ettiğini beyan etti. 




 

11 Yaşındaki D.N.K., Verdiği İfadede Yaşadıklarını Şöyle Anlattı: 

“Babam ve annem ayrı yaşıyor. Ben ve kardeşim annem ile birlikte yaşıyoruz. Babam ara sıra bizi görmeye gelir. Babam bazen sebepsiz yere kardeşimi ve beni döver. Bizim canımızı yakmak için kolumuzdan ve burnumuzdan ısırır. Babam gene bizi görmeye gelmişti. Bana kızdı ve elimi ısırdı. Kardeşimin de burnunu ısırdı. Babam bizi ısırınca annem ile kavga ettiler. Babam annemin kolunu kıvırarak, tekme attı. Nenem ve polisler eve geldi. Babamı görmek istemiyorum.” 



 

Babamı Tekrar Görmek İstemiyorum

Olay günü burnundan babası tarafından ısırılan 7 yaşında ki Y.C.K., ise “Biz evde ablam, nenem, annem ve dayım ile kalıyoruz. Babam benim burnumu ısırdı. Neden ısırdığını bilmiyorum. Babam ablamın eline vurdu. Annemin de kolunu çevirdi. Babam beni eşyaları kırdığım için döver. Babamı tekrar görmek istemiyorum” şeklinde ifade verdi. 




 

Babanın Yargılanmasına Yakında Başlanacak

Yaşanan olay sonrasında baba hakkında çocuklarına yönelik ‘Basit yaralama’ suçundan dava açıldı. Babanın yargılanmasına yakında başlanacak. 





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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