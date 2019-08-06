“En Önemli Vaadimizi Gerçekleştiriyoruz’’

Halfeti Belediye Başkanı Albayrak Halfeti-Birecik Arasındaki Yol Çalışmalarını İnceledi.Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Birecik ile Halfeti arasında yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.Karayolları ekipleri tarafından yapımı sürdürülen Birecik ile Halfeti arasındaki yol çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yol çalışmalarını yerinde inceleyerek işçilerle sohbet etti.Burada bir açıklama yapan Başkan Albayrak, göreve geldikleri günden bu yana Halfeti’nin sorunlarını tespit ederek ivedilikle çözme konusunda durmadan çalıştıklarını söyledi. Seçimlerden önceki en önemli vaatlerinin Halfeti’nin otoban bağlantısını gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Albayrak ‘’Bu vaadimizin gerçekleşmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 3 ay önce ihalesi yapılan yaklaşık 14 milyon TL’lik maliyeti olan 35 kilometrelik asfalt yol çalışmamızın önemli bir bölümünü bitirmiş durumdayız.Yol projemizin tamamlanmasıyla mevcut genişliği 6 metrelik olan yol, 16 metrelik genişliğe kavuşacak, gidiş-geliş olarak çift yönlü ulaşım sağlanacak. Karayolları müteahhit firma yetkilileriyle yaptığımız görüşmede, bayramdan önce eski Halfeti yeni Halfeti arasındaki 10 kilometrelik yolun asfalt seriminin bitirilmesi konusunda gerekli talimatlar verildi. Eski Halfeti ile yeni Halfeti arasındaki 10 kilometrelik yol tamamlandıktan sonra Birecik’e kadar olan yol çalışması devam edecek. 3 ay içerisinde Halfeti – Birecik arasındaki 25 kilometrelik otoban bağlantı yolunun tamamlanmasını bekliyoruz. En büyük temennimiz yolumuzun bir an önce tamamlanması ve hizmete sunulması. Malumunuz geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ciddi bir turizm hareketliliği yaşadık. Kurban Bayramı’nda da büyük bir turizm hareketliliği bekliyoruz. İnşallah bu bayramda ziyaretçilerimiz İlçemize daha rahat ve güvenli bir ulaşım sağlayacaklar. Bu vesileyle ihale sürecinden, yolun yapımı ve tamamlanma aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.Editör: Ahmet Şen