Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Ağustos 2019 09:28:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Halfeti Belediye Başkanı Albayrak Halfeti-Birecik Arasındaki Yol Çalışmalarını İnceledi.

Halfeti Belediye Başkanı Albayrak Halfeti-Birecik Arasındaki Yol Çalışmalarını İnceledi.

​Halfeti Belediye Başkanı Albayrak Halfeti-Birecik Arasındaki Yol Çalışmalarını İnceledi.

Halfeti Belediye Başkanı Albayrak Halfeti-Birecik Arasındaki Yol Çalışmalarını İnceledi.


 

“En Önemli Vaadimizi Gerçekleştiriyoruz’’



Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Birecik ile Halfeti arasında yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Karayolları ekipleri tarafından yapımı sürdürülen Birecik ile Halfeti arasındaki yol çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yol çalışmalarını yerinde inceleyerek işçilerle sohbet etti.

Burada bir açıklama yapan Başkan Albayrak, göreve geldikleri günden bu yana Halfeti’nin sorunlarını tespit ederek ivedilikle çözme konusunda durmadan çalıştıklarını söyledi. Seçimlerden önceki en önemli vaatlerinin Halfeti’nin otoban bağlantısını gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Albayrak ‘’Bu vaadimizin gerçekleşmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 3 ay önce ihalesi yapılan yaklaşık 14 milyon TL’lik maliyeti olan 35 kilometrelik asfalt yol çalışmamızın önemli bir bölümünü bitirmiş durumdayız.



Yol projemizin tamamlanmasıyla mevcut genişliği 6 metrelik olan yol, 16 metrelik genişliğe kavuşacak, gidiş-geliş olarak çift yönlü ulaşım sağlanacak. Karayolları müteahhit firma yetkilileriyle yaptığımız görüşmede, bayramdan önce eski Halfeti yeni Halfeti arasındaki 10 kilometrelik yolun asfalt seriminin bitirilmesi konusunda gerekli talimatlar verildi. Eski Halfeti ile yeni Halfeti arasındaki 10 kilometrelik yol tamamlandıktan sonra Birecik’e kadar olan yol çalışması devam edecek. 3 ay içerisinde Halfeti – Birecik arasındaki 25 kilometrelik otoban bağlantı yolunun tamamlanmasını bekliyoruz. En büyük temennimiz yolumuzun bir an önce tamamlanması ve hizmete sunulması. Malumunuz geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ciddi bir turizm hareketliliği yaşadık. Kurban Bayramı’nda da büyük bir turizm hareketliliği bekliyoruz. İnşallah bu bayramda ziyaretçilerimiz İlçemize daha rahat ve güvenli bir ulaşım sağlayacaklar. Bu vesileyle ihale sürecinden, yolun yapımı ve tamamlanma aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Demirciler Çarşısı’nda Canlılık
​Demirciler Çarşısı’nda Canlılık
Şanlıurfa Siverek'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçaklarını bilemeye getiren vatandaşlar demirciler çarşısına canlılık kazandırdı.
​Halfeti Belediye Başkanı Albayrak Halfeti-Birecik Arasındaki Yol Çalışmalarını İnceledi.
​Halfeti Belediye Başkanı Albayrak Halfeti-Birecik Arasındaki Yol Çalışmalarını İnceledi.
Halfeti Belediye Başkanı Albayrak Halfeti-Birecik Arasındaki Yol Çalışmalarını İnceledi.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Toplantılarımız Verimli Geçti
Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Toplantılarımız Verimli Geçti
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Şanlıurfa'da Gerçekleşen Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Ceylanpınar'da Hayata Geçirilecek Projelerle İlgili Önemli İstişarelerde Bulundu.
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Abayrak, Halfeti ile Otoban Bağlantısını Sağlayan 35 Kilometrelik Yol Yapım Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Abayrak, Halfeti ile Otoban Bağlantısını Sağlayan 35 Kilometrelik Yol Yapım Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Abayrak, Halfeti ile otoban bağlantısını sağlayan 35 kilometrelik yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Suruç Belediyesi Büyükşehir Belediyesi’nin Çalışmalarına Engel Olduğunu İddia Etti
Suruç Belediyesi Büyükşehir Belediyesi’nin Çalışmalarına Engel Olduğunu İddia Etti
Suruç Belediyesi Kamuoyuna bir duyuru yaparak çalışmalarının Büyükşehir tarafından engellendiğini iddia etti
​Şanlıurfa’da Bayram Yoğunluğu
​Şanlıurfa’da Bayram Yoğunluğu
Şanlıurfa'da Bayrama günler kala müşterilerin yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü
Başkan Ekinci Güne Esnaf Stk Ziyaretleri İle Başladı
Başkan Ekinci Güne Esnaf Stk Ziyaretleri İle Başladı
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, güne STK ve esnaf ziyaretleri ile başladı.
Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın Talimatıyla Denetimler Arttırıldı
Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın Talimatıyla Denetimler Arttırıldı
Birecik'te Bayramın yaklaşmasıyla birlikte Belediye Başkanı Mirkelam halkın sağlığı için denetimleri arttırdı
​Su Kanalları Can Almaya Devam Ediyor
​Su Kanalları Can Almaya Devam Ediyor
Şanlıurfa sıcaklığına dayanamayan gençler ve çocuklar serinlemek için su kanallarını tercih ediyor ve hergün acı haberlere bir yenisi daha ekleniyor
Eyyübiye Belediyesi Misafirhanenin Adı Cumhurbaşkanın Annesinin Adı Diye mi Hizmete Açmıyor
Eyyübiye Belediyesi Misafirhanenin Adı Cumhurbaşkanın Annesinin Adı Diye mi Hizmete Açmıyor
Eyyübiye'de 4 katlı, 50 odalı, 5 milyon liraya mal edilen 5 yıldızlı otel konforunda Hasta Yakınları Misafirhanesi, belediye tarafından hangi amaçla hizmete açılmıyor
Hz. İbrahim'e Motosikletli Ziyaret
Hz. İbrahim'e Motosikletli Ziyaret
Şanlıurfa'da bulunan Hz. İbrahim'in doğduğu mağaraya motorlu ziyaret
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Bugün Birecik'teydi!
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Bugün Birecik'teydi!
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Bugün Birecik'teydi!
​Demirciler Çarşısı’nda Canlılık
​Demirciler Çarşısı’nda Canlılık
​Suriye Ordusu Hama’ya Hava Saldırısı Düzenledi: 4 Ölü
​Suriye Ordusu Hama’ya Hava Saldırısı Düzenledi: 4 Ölü
Bir Baba Çocuklarını Isırdı Diye Mahkemelik Oldu
Bir Baba Çocuklarını Isırdı Diye Mahkemelik Oldu
Obama'ya Bomba Gönderen Kişiye 20 Yıl Hapis Cezası
Obama'ya Bomba Gönderen Kişiye 20 Yıl Hapis Cezası
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:53
Güneş
05:26
Öğle
12:36
İkindi
16:23
Akşam
19:35
Yatsı
21:02
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿