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Bu haber 06 Ağustos 2019 08:20:48 Tarihinde eklenmiştir.

Obama'ya Bomba Gönderen Kişiye 20 Yıl Hapis Cezası

Obama'ya Bomba Gönderen Kişiye 20 yıl Hapis Cezası

Obama'ya Bomba Gönderen Kişiye 20 Yıl Hapis Cezası

ABD’de 2018’de düzenlenen ara seçimlerde Eski ABD Başkanı Barack Obama dahil Demokrat Partililere 16 defa bomba gönderen Cesar Sayoc, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 




 

Eski CIA Başkanı James Clapper ve Newark kentinin Belediye Başkanı Cory Booker da Bulunuyordu

Cesar Sayoc, geçtiğimiz yıl ABD’de düzenlenen ara seçimlerde 13 Demokrat Partiliye 16 defa bomba postalayarak ülke genelinde infiale sebep olmuştu. Fanatik bir Trump taraftarı olan Sayoc’un hedefinde eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Eski CIA Başkanı James Clapper ve Newark kentinin Belediye Başkanı Cory Booker da bulunuyordu. Bugün mahkemeye çıkan Sayoc, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sırasında savcılık makamı tarafından, patlayıcıların hiç birinin patlamadığı ancak hepsinin patlamaya uygun ve hazır olduğuna dikkat çekildi. 



Editör Ahmet Şen
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