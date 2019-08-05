Yapılan Operasyonda 4 Sağlık Görevlisi Tutuklandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 1 doktor ve 3 sağlık personeli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan özel bir hastanede görevli doktor N.S. ile sağlık görevlisi Ş.E, A.K. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Tutuklanan 4 Zanlı, Cezaevine Gönderildi.Adliyeye çıkarılan şüpheliler savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan 4 zanlı, cezaevine gönderildi.
Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap