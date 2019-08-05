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Bu haber 05 Ağustos 2019 20:32:26 Tarihinde eklenmiştir.

Minibüs Devrildi 5 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Minibüs Devrildi 5 Kişi Yaralandı

Minibüs Devrildi 5 Kişi Yaralandı


Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasındaki karayolunun 15’inci kilometresinde yaşandı. Mehmet K.’nin kullandığı 27 GJ 432 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet K. ile birlikte Adile K., Rahime G., Tuana G. ve İbrahim G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Editör: Ahmet Şen

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Asayiş
Minibüs Devrildi 5 Kişi Yaralandı
Minibüs Devrildi 5 Kişi Yaralandı
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