Suruç'ta Sınırı Geçmeye Çalışınca Yakalandı

Suriye Sınırında PKK/PYD Üyesi Bir Terörist YakalandıŞanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Ayn El Arap (Kobani) kentinden Türkiye’ye PKK/PYD üyesi bir teröristin giriş yapacağı bilgisini elde eden güvenlik güçleri sınırdaki önlemleri arttırdı. Sınırı geçmeye çalışan terörist, ekipler tarafından yakalanarak jandarma karakoluna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Ahmet Şen