Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Toplantılarımız Verimli Geçti

Başkan Aksak: Ceylanpınar İçin Destek İstedi.Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Şanlıurfa'da gerçekleşen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme toplantısında Ceylanpınar'da hayata geçirilecek projelerle ilgili önemli istişarelerde bulundu.Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde 3 gün süren AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere bir çok kabine ve parti yetkilisi ile belediye başkanı katıldı.3 gün süren programda tecrübe paylaşımı, alan yönetimi, proje, alt yapı ve üst yapı sorunları gibi konular hakkında toplantılar düzenlendi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak da toplantılar vesilesi ile önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Aksak yaptığı açıklamada Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme toplantısında önemli görüşmeler yaptığını belirterek, "Şanlıurfa’da bölge belediye başkanları, genel merkezimiz ve kabine üyeleriyle yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantısında Ceylanpınar'ımız için birçok projenin hayata geçirilmesi hususunda gerekli adımlar atıldı." dedi.İlçede yapılacak projelerin en kısa zamanda hayata geçirileceğini vurgulayan Başkan Aksak, "Yaptığımız görüşmelerde TİGEM arazisinin belediyemize devredilmesi, Büyük millet bahçesinin yapımı, TOKİ'nin Ceylanpınar'da konut yapımı, Kızıltepe-Ceylanpınar yolunu yapımı, Güneş enerji santrali kurulması, Organize Sanayi bölgesinin yapılması, Kırsal mahallelerimiz için yapılacak projeler ve Çiftçilerimizin desteleme yardımları gibi daha bir çok konuyu yetkili isimlere ilettik. İnşallah belirtmiş olduğumuz konularla alakalı olarak önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olacak." diye konuştu.Editör: Ahmet Şen