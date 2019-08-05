Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Ağustos 2019 19:12:48 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Toplantılarımız Verimli Geçti

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Şanlıurfa'da Gerçekleşen Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Ceylanpınar'da Hayata Geçirilecek Projelerle İlgili Önemli İstişarelerde Bulundu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Toplantılarımız Verimli Geçti

Başkan Aksak: Ceylanpınar İçin Destek İstedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Şanlıurfa'da gerçekleşen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme toplantısında Ceylanpınar'da hayata geçirilecek projelerle ilgili önemli istişarelerde bulundu.

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde 3 gün süren AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere bir çok kabine ve parti yetkilisi ile belediye başkanı katıldı.

3 gün süren programda tecrübe paylaşımı, alan yönetimi, proje,  alt yapı ve üst yapı sorunları gibi konular hakkında toplantılar düzenlendi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak da toplantılar vesilesi ile önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Aksak yaptığı açıklamada Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme toplantısında önemli görüşmeler yaptığını belirterek, "Şanlıurfa’da bölge belediye başkanları, genel merkezimiz ve kabine üyeleriyle yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantısında Ceylanpınar'ımız için birçok projenin hayata geçirilmesi hususunda gerekli adımlar atıldı." dedi.

İlçede yapılacak projelerin en kısa zamanda hayata geçirileceğini vurgulayan Başkan Aksak, "Yaptığımız görüşmelerde TİGEM arazisinin belediyemize devredilmesi, Büyük millet bahçesinin yapımı, TOKİ'nin Ceylanpınar'da konut  yapımı, Kızıltepe-Ceylanpınar yolunu yapımı, Güneş enerji santrali kurulması, Organize Sanayi bölgesinin yapılması, Kırsal mahallelerimiz için yapılacak projeler ve Çiftçilerimizin desteleme yardımları gibi daha bir çok konuyu yetkili isimlere ilettik. İnşallah belirtmiş olduğumuz konularla alakalı olarak önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olacak." diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Toplantılarımız Verimli Geçti
Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak: Toplantılarımız Verimli Geçti
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Şanlıurfa'da Gerçekleşen Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Ceylanpınar'da Hayata Geçirilecek Projelerle İlgili Önemli İstişarelerde Bulundu.
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Abayrak, Halfeti ile Otoban Bağlantısını Sağlayan 35 Kilometrelik Yol Yapım Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Abayrak, Halfeti ile Otoban Bağlantısını Sağlayan 35 Kilometrelik Yol Yapım Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Abayrak, Halfeti ile otoban bağlantısını sağlayan 35 kilometrelik yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Suruç Belediyesi Büyükşehir Belediyesi’nin Çalışmalarına Engel Olduğunu İddia Etti
Suruç Belediyesi Büyükşehir Belediyesi’nin Çalışmalarına Engel Olduğunu İddia Etti
Suruç Belediyesi Kamuoyuna bir duyuru yaparak çalışmalarının Büyükşehir tarafından engellendiğini iddia etti
​Şanlıurfa’da Bayram Yoğunluğu
​Şanlıurfa’da Bayram Yoğunluğu
Şanlıurfa'da Bayrama günler kala müşterilerin yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü
Başkan Ekinci Güne Esnaf Stk Ziyaretleri İle Başladı
Başkan Ekinci Güne Esnaf Stk Ziyaretleri İle Başladı
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, güne STK ve esnaf ziyaretleri ile başladı.
Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın Talimatıyla Denetimler Arttırıldı
Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın Talimatıyla Denetimler Arttırıldı
Birecik'te Bayramın yaklaşmasıyla birlikte Belediye Başkanı Mirkelam halkın sağlığı için denetimleri arttırdı
​Su Kanalları Can Almaya Devam Ediyor
​Su Kanalları Can Almaya Devam Ediyor
Şanlıurfa sıcaklığına dayanamayan gençler ve çocuklar serinlemek için su kanallarını tercih ediyor ve hergün acı haberlere bir yenisi daha ekleniyor
Eyyübiye Belediyesi Misafirhanenin Adı Cumhurbaşkanın Annesinin Adı Diye mi Hizmete Açmıyor
Eyyübiye Belediyesi Misafirhanenin Adı Cumhurbaşkanın Annesinin Adı Diye mi Hizmete Açmıyor
Eyyübiye'de 4 katlı, 50 odalı, 5 milyon liraya mal edilen 5 yıldızlı otel konforunda Hasta Yakınları Misafirhanesi, belediye tarafından hangi amaçla hizmete açılmıyor
Hz. İbrahim'e Motosikletli Ziyaret
Hz. İbrahim'e Motosikletli Ziyaret
Şanlıurfa'da bulunan Hz. İbrahim'in doğduğu mağaraya motorlu ziyaret
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Bugün Birecik'teydi!
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Bugün Birecik'teydi!
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Bugün Birecik'teydi!
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Vatandaşların Sorunlarıyla İlgilenmek İçin Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştiriyor
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Vatandaşların Sorunlarıyla İlgilenmek İçin Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştiriyor
​Akay; bugün de Kayalık Mahallesi Muhtarı Hamza Başboğa'nın davetine icabet etti ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Kafası Sıkışan Köpek Kurtarıldı
Kafası Sıkışan Köpek Kurtarıldı
Şanlıurfa’da kafası tel örgülerin demiri ile beton arasında sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Minibüs Devrildi 5 Kişi Yaralandı
Minibüs Devrildi 5 Kişi Yaralandı
Suruç'ta Sınırı Geçmeye Çalışınca Yakalandı
Suruç'ta Sınırı Geçmeye Çalışınca Yakalandı
​Şanlıurfa’da Çöp Yüzünden Çıkan Kavgada 3 yaralı, 8 Kişi de Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Çöp Yüzünden Çıkan Kavgada 3 yaralı, 8 Kişi de Gözaltına Alındı
19 Zanlı Gözaltına Alındı
19 Zanlı Gözaltına Alındı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:52
Güneş
05:26
Öğle
12:36
İkindi
16:24
Akşam
19:36
Yatsı
21:03
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿