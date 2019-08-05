Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Ağustos 2019 17:56:18 Tarihinde eklenmiştir.

19 Zanlı Gözaltına Alındı

3 İlde Fetö/Pdy'ye Operasyon Düzenlendi / 19 Zanlı Gözaltına Alındı.

19 Zanlı Gözaltına Alındı

3 İlde Fetö/Pdy Operasyon Düzenlendi  / 19 Zanlı Gözaltına Alındı. 


Karabük merkezli Zonguldak ve Kocaeli’nde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasının tespit ve deşifresine yönelik olarak Karabük İstihbarat ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda örgütün güncel yeni il yapılanması içerisinde halen aktif olarak faaliyet gösteren zanlılara operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı maddi ve manevi destek sağladıkları, örgütsel bağlılığı devam ettirmek amaçlı FETÖ sohbetleri düzenledikleri tespit edildi. Ayrıca örgütün yeni yapılanmasında sözde il mensubu, sözde hakim ve savcılar sorumlusu, sözde imamlar sorumlusu, sözde finansman sorumlusu, sözde mütevelli heyeti mensupları, sözde emniyet sorumlusu şahısların da aralarında bulunduğu zanlıların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli ekiplerce yakalandı. 


 

Şüphelilerin Emniyetteki İşlemleri Sürüyor

Şahıslara ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, hafıza kartları, bilgisayarlar, örgütsel yasaklı, yayın evlerince basılmış kitaplar, örgüte ait vaaz kasetleri, 4 bin 200 ABD doları, bin 400 Türk Lirası ve çok sayıda tablete el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
19 Zanlı Gözaltına Alındı
19 Zanlı Gözaltına Alındı
3 İlde Fetö/Pdy'ye Operasyon Düzenlendi / 19 Zanlı Gözaltına Alındı.
Tarım İşçisi Elif Sude Okumak için Her Gece Ağlıyor
Tarım İşçisi Elif Sude Okumak için Her Gece Ağlıyor
Tarım işçisi olarak çalışan ve ekonomik nedenlerden dolayı liseye gidemeyen Elif Sude okumak için yardım istiyor.
Gözaltına Alınan 41 Kişi Bugün Adana'ya Götürüldü
Gözaltına Alınan 41 Kişi Bugün Adana'ya Götürüldü
Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 zanlı Adana'ya getirildi.
Akıntıya Kapılıp Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu
Akıntıya Kapılıp Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu
Şanlıurfa’da dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu.
​Devrilen Minibüste 10 Kişi Yaralandı
​Devrilen Minibüste 10 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’da minibüsün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 1'i ağır 10 mülteci yaralandı.
Sakın Arkadaşlarına İşimden Bahsetme
Sakın Arkadaşlarına İşimden Bahsetme
Şanlıurfa Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan bir baba kızına “sakın arkadaşlarına ne iş yaptığımı söyleme!” demesi üzerine kızı; babasının iş elbisesiyle birlikte bir resim çekerek sosyal medyada paylaştı
Tur Otobüsü Yanarak Küle Döndü
Tur Otobüsü Yanarak Küle Döndü
Bir tur otobüsü seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
​Yaşlı Adam, Karşıya Geçerken Tırın Alında Kaldı
​Yaşlı Adam, Karşıya Geçerken Tırın Alında Kaldı
Karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
​Zabıta Dilencileri Lüks Araçta Yakalandı
​Zabıta Dilencileri Lüks Araçta Yakalandı
Farklı şehirlerden Bursa'nın İnegöl ilçesine lüks araçla gelen dilenciler zabıta ekiplerince yakalandı.
20 Gün Önce Baba Olmuştu! 1 Uzman Çavuş Şehit Oldu, 3 Asker Yaralandı
20 Gün Önce Baba Olmuştu! 1 Uzman Çavuş Şehit Oldu, 3 Asker Yaralandı
Mardin'de bir üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Elazığlı uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu. 20 gün önce baba olan şehidin acı haberi ailesine verildi.
Alev Alan Otobüste 5 Kişi Yaşamını Yitirdi
Alev Alan Otobüste 5 Kişi Yaşamını Yitirdi
Seyir halindeki otobüsün alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
Şanlıurfa’da Meşhur O Tarihi Pazar Camisi Nihayet İbadete Açıldı
Şanlıurfa’da Meşhur O Tarihi Pazar Camisi Nihayet İbadete Açıldı
Şanlıurfa’da onarım ve tadilat için kapatılan tarihi Pazar Camisi restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.
19 Zanlı Gözaltına Alındı
19 Zanlı Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Bayram Yoğunluğu
​Şanlıurfa’da Bayram Yoğunluğu
​Adıyaman’da Garip Bir Seçim
​Adıyaman’da Garip Bir Seçim
​Su Kanalları Can Almaya Devam Ediyor
​Su Kanalları Can Almaya Devam Ediyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:52
Güneş
05:26
Öğle
12:36
İkindi
16:24
Akşam
19:36
Yatsı
21:03
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿