Halfeti Belediye Başkanı Şeref Abayrak, Halfeti ile Otoban Bağlantısını Sağlayan 35 Kilometrelik Yol Yapım Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Abayrak, Halfeti ile otoban bağlantısını sağlayan 35 kilometrelik yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.Başkan Albayrak, "Göreve geldiğimizden bu yana Halfeti’mizin sorunlarını tespit ederek ivedilikle çözme konusunda durmadan çalışıyoruz. Seçimlerden önceki en önemli vaadimiz; Halfeti’nin otoban bağlantısını gerçekleştirmekti. Bu vaadimizin gerçekleşmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 3 ay önce ihalesi yapılan yaklaşık 14 milyon TL’lik maliyeti olan 35 kilometrelik asfalt yol çalışmamızın önemli bir bölümünü bitirmiş durumdayız. Yol projemizin tamamlanmasıyla mevcut genişliği 6 metrelik olan yol, 16 metrelik genişliğe kavuşacak, gidiş-geliş olarak çift yönlü ulaşım sağlanacak. Karayolları müteahhit firma yetkilileriyle yaptığımız görüşmede, bayramdan önce eski Halfeti yeni Halfeti arasındaki 10 kilometrelik yolun asfalt seriminin bitirilmesi konusunda gerekli talimatlar verildi. Eski Halfeti ile yeni Halfeti arasındaki 10 kilometrelik yol tamamlandıktan sonra Birecik’e kadar olan yol çalışması devam edecek. 3 ay içerisinde Halfeti – Birecik arasındaki 25 kilometrelik otoban bağlantı yolunun tamamlanmasını bekliyoruz. En büyük temennimiz yolumuzun bir an önce tamamlanması ve hizmete sunulması. Malumunuz geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ciddi bir turizm hareketliliği yaşadık. Kurban Bayramı’nda da büyük bir turizm hareketliliği bekliyoruz.İnşallah bu bayramda ziyaretçilerimiz İlçemize daha rahat ve güvenli bir ulaşım sağlayacaklar. Bu vesileyle ihale sürecinden, yolun yapımı ve tamamlanma aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.Editör: Ahmet Şen