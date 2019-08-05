Suruç Belediyesi Büyükşehir Belediyesi’nin Çalışmalarına Engel Olduğunu İddia Etti

Büyükşehir Belediyesi’nden Suruç Belediyesi'nin Çalışmasına Engel!

Kamuoyuna Duyuru!İlçemizde ana caddelerde yol temizliği, yol onarımı, yol sulaması, ağaç bakımı, mezarlık bakımı, park ve bahçe sulaması gibi Büyükşehir belediyesi çalışma alanına giren yerlerde Büyükşehir belediyesi hiçbir çalışma yapmamakta ve Suruç belediyesinin çalışma alanı olmamasına rağmen yapmak istediği çalışmalar çeşitli gerekçelerle engellenmek istenmektedir.İlçe Belediyemizin gerek ilçe belediyesi gerekse de Büyükşehir belediyesinin çalışma alanına giren yerlerde hizmette sınır yok anlayışıyla yapmak istediği çalışmalar son olarak Büyükşehir belediyesine bağlı ŞUSKİ genel müdürlüğünün almış olduğu keyfi ve kanunda yeri olmayan kararla yavaşlatılmak ve durdurulmak istenmektedir.İlçe belediyemiz Büyükşehir belediyesine bağlı ŞUSKİ’ye ait su deposunu yol temizliği, park ve bahçeleri sulama için kullanmak istemiş, ancak ŞUSKİ çalışanlarınca Suyun kullanımı fiş kestirilerek ücrete tabi tutulmak istenmiştir. Bu karardan dolayı 05.08.2019 tarihinde ana caddelerde yol sulaması, yol temizliği gibi çalışmalar yapılamamıştır.Bizler Suruç belediyesi olarak Büyükşehir’e bağlı veya bize bağlı ayrımı yapmadan imkanlarımızı zorlayarak tüm halkımızı kapsayan hizmet anlayışıyla hareket etmeye çalışırken Büyükşehir’e bağlı ŞUSKİ kurumunun bu kararı almış olması tamamıyla keyfi ve kanun dışıdır. Bu kararın karşısında duracağımızı, bu tür çalışmalarımızı engelleyici kararları tanımayacağımızı, bu konunun üzerinde durduğumuzu ve araştırmalarımızın devam ettiğini halkımıza duyurmak isteriz.Suruç Belediye BaşkanlığıEditör: Ahmet Şen