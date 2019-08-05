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Bu haber 05 Ağustos 2019 16:13:16 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Ekinci Güne Esnaf Stk Ziyaretleri İle Başladı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, güne STK ve esnaf ziyaretleri ile başladı.

Başkan Ekinci Güne Esnaf Stk Ziyaretleri İle Başladı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, güne STK ve esnaf ziyaretleri ile başladı.


Başkan Ekinci, Hafta sonu Şanlurfa’da düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı' programının ardından mesaiye STK ve esnafları ziyaret ederek başladı.
Güne esnaf ziyareti ile başlayan Başkan Ekinci, daha sonra Viranşehir İnşaatçılar Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Bayrak’a iade-i ziyarette bulundu.
Odası Başkanı Mustafa Bayrak, yönetim kurulu üyeleri ve esnaflar tarafından karşılanan Başkan Ekinci, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette esnafların sorun ve taliplerini dinledi.


Yeni Sanayi Sitesinde DEDAŞ ile sorun yaşadıklarını belirten Başkan Bayrak, Başkan Ekinci’den sorunun çözümü noktasında kendilerine yardımcı olmaları ve gereken girişimde bulunmasını istedi.
Sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunduğunu ifade eden Ekinci, DEDAŞ ile esnaf arasında yaşanan abone sorunun hal olması durumunda Sanayi içi yolların yapımına hemen başlayacaklarını söyledi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Başkan’ı Mustafa Bayrak, ilgi ve alakalarından dolayı Başkan Ekinci’ye teşekkür etti.


Editör: Ahmet Şen
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