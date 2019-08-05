​Adıyaman’da Garip Bir Seçim

İyi Parti Seçime Katılmadı

Beyimin Sırtı Yere Gelmedi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Suvarlı Beldesinde Yenilenen Seçim İle İlgili Teşekkür Mesajı Yayımladı.

Suvarlılı Hemşerilerime Sonsuz Şükranlarımı Sunuyorum

Adıyaman Tarihinde İlk Kez Bir Kadın Bir Başkanın Kazanması Anlamlı

Adıyaman’da Garip Bir SeçimAdıyaman Suvarlı’da, İyi Partili Mikail Ağır’ın mazbatası AKP’lilerin itirazı üzerine iptal edildiği için bugün tekrar seçim yapıldı.Seçimi AKP kazandı.Kazanan kim?Mazbatası alınan İyi Partili başkanın eşi, Gülfer Ağır.İki seçim arası AKP’ye geçmiş.Seçimi AKP’den kazanan Gülfer Ağır, “Beyimin sırtı yere gelmedi. Haksızlığa uğradık tekrar hakkımızı aldık, sevinçliyiz” dedi. Halbuki, İyi Parti’den seçilen eşi Mikail’in mazbatası AKP’lilerin itirazı üzerine iptal edilmişti.İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 4 Ağustos'ta Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde yapılan yenileme seçimlerinin ardından bir açıklama yaparak seçim çalışmaları sürecinde ve sandıkta verdikleri destekle AK Parti adayı Gülfer Ağır'ın kazanmasından dolayı başta Suvarlı halkı olmak üzere tüm partililere ve cumhur ittifakına teşekkür etti.Suvarlı beldesinde yürütülen seçim çalışmaları neticesinde bir zaferi daha ilan etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dağtekin, "31 Mart Mahalli İdareler seçiminin yenilenmesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda Besni ilçemize bağlı Suvarlı beldemizde bir seçim heyecanı daha yaşadık. Allah'a çok şükür bu seçimden de alnımızın akıyla çıktık. Demokratik olgunluk içerisinde geçen seçimde ipi göğüsleyen adayımız Gülfer Ağır kesin olmayan sonuçlara göre 894 oy alarak Suvarlı beldemizin yeni belediye başkanı oldu. Ülkemize, Adıyaman'a ve Suvarlı beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim çalışmalarımız kapsamında , Besni İlçe Teşkilatımız ve Suvarlı belde teşkilatımızın yanı sıra cumhur ittifakı ile yol yürüdüğümüz MHP Suvarlı Belde Teşkilatına ve adayımız Gülfer Ağır’a gönülden desteklerini esirgemeyen Suvarlılı hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.Dağtekin açıklamasında, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bizlere bir bayramı daha yaşatan Suvarlı halkına sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Adıyaman'ımız her zaman demokrasinin gücüne inanan ve bunu net bir şekilde sandığa yansıtan bir ilimizdir. Suvarlı halkımız da siyasi rekabeti yeniden sandığa giderek çözdü ve tavrını hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliğinden yana koydu. Elbette Adıyaman tarihinde ilk kez kadın bir belediye başkanının bizim partiden seçilmesi ise ayrıca anlamlı, ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Türkiye ölçeğinde kadın temsili bakımından Suvarlı beldemizin sandıkta verdiği bu karar, bu konumumuzu daha da güçlendirmiştir. AK Parti iktidarı ile birlikte kadınlarımız sadece siyasette değil tüm sosyal faaliyetlerde en başta yer almıştır. Bugün AK Parti, Türkiye'nin en büyük ve en etkili kadın kolları teşkilatına sahip partisidir. Zaman zaman bazı işlerimizde hep 'Kadın eli değmesi' diyoruz ya işte bundan böyle Suvarlı beldemize de kadın elinin değmesiyle beldemiz daha başarılı bir hizmet anlayışıyla yönetileceğinden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen