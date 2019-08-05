Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 05 Ağustos 2019 15:26:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Adıyaman’da Garip Bir Seçim

Adıyaman Suvarlı’da, İyi Partili Mikail Ağır’ın mazbatası AKP’lilerin itirazı üzerine iptal edildiği için bugün tekrar seçim yapıldı.

​Adıyaman’da Garip Bir Seçim

Adıyaman’da Garip Bir Seçim
Adıyaman Suvarlı’da, İyi Partili Mikail Ağır’ın mazbatası AKP’lilerin itirazı üzerine iptal edildiği için bugün tekrar seçim yapıldı.

 

İyi Parti Seçime Katılmadı

Seçimi AKP kazandı.

Kazanan kim?

Mazbatası alınan İyi Partili başkanın eşi, Gülfer Ağır.

İki seçim arası AKP’ye geçmiş.

 

Beyimin Sırtı Yere Gelmedi

Seçimi AKP’den kazanan Gülfer Ağır, “Beyimin sırtı yere gelmedi. Haksızlığa uğradık tekrar hakkımızı aldık, sevinçliyiz” dedi. Halbuki, İyi Parti’den seçilen eşi Mikail’in mazbatası AKP’lilerin itirazı üzerine iptal edilmişti. 




 

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Suvarlı Beldesinde Yenilenen Seçim İle İlgili Teşekkür Mesajı Yayımladı. 


İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 4 Ağustos'ta Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde yapılan yenileme seçimlerinin ardından bir açıklama yaparak seçim çalışmaları sürecinde ve sandıkta verdikleri destekle AK Parti adayı Gülfer Ağır'ın kazanmasından dolayı başta Suvarlı halkı olmak üzere tüm partililere ve cumhur ittifakına teşekkür etti. 




 

Suvarlılı Hemşerilerime Sonsuz Şükranlarımı Sunuyorum 


Suvarlı beldesinde yürütülen seçim çalışmaları neticesinde bir zaferi daha ilan etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dağtekin, "31 Mart Mahalli İdareler seçiminin yenilenmesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda Besni ilçemize bağlı Suvarlı beldemizde bir seçim heyecanı daha yaşadık. Allah'a çok şükür bu seçimden de alnımızın akıyla çıktık. Demokratik olgunluk içerisinde geçen seçimde ipi göğüsleyen adayımız Gülfer Ağır kesin olmayan sonuçlara göre 894 oy alarak Suvarlı beldemizin yeni belediye başkanı oldu. Ülkemize, Adıyaman'a ve Suvarlı beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim çalışmalarımız kapsamında , Besni İlçe Teşkilatımız ve Suvarlı belde teşkilatımızın yanı sıra cumhur ittifakı ile yol yürüdüğümüz MHP Suvarlı Belde Teşkilatına ve adayımız Gülfer Ağır’a gönülden desteklerini esirgemeyen Suvarlılı hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi. 


 

Adıyaman Tarihinde İlk Kez Bir Kadın Bir Başkanın Kazanması Anlamlı

Dağtekin açıklamasında, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bizlere bir bayramı daha yaşatan Suvarlı halkına sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Adıyaman'ımız her zaman demokrasinin gücüne inanan ve bunu net bir şekilde sandığa yansıtan bir ilimizdir. Suvarlı halkımız da siyasi rekabeti yeniden sandığa giderek çözdü ve tavrını hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliğinden yana koydu. Elbette Adıyaman tarihinde ilk kez kadın bir belediye başkanının bizim partiden seçilmesi ise ayrıca anlamlı, ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Türkiye ölçeğinde kadın temsili bakımından Suvarlı beldemizin sandıkta verdiği bu karar, bu konumumuzu daha da güçlendirmiştir. AK Parti iktidarı ile birlikte kadınlarımız sadece siyasette değil tüm sosyal faaliyetlerde en başta yer almıştır. Bugün AK Parti, Türkiye'nin en büyük ve en etkili kadın kolları teşkilatına sahip partisidir. Zaman zaman bazı işlerimizde hep 'Kadın eli değmesi' diyoruz ya işte bundan böyle Suvarlı beldemize de kadın elinin değmesiyle beldemiz daha başarılı bir hizmet anlayışıyla yönetileceğinden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı. 

Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Adıyaman’da Garip Bir Seçim
​Adıyaman’da Garip Bir Seçim
Adıyaman Suvarlı’da, İyi Partili Mikail Ağır’ın mazbatası AKP’lilerin itirazı üzerine iptal edildiği için bugün tekrar seçim yapıldı.
​Sigara Zammına Yenisi Eklendi
​Sigara Zammına Yenisi Eklendi
Önceki günlerde sigaraya yapılan zama Parliament, Marlboro, Lark gibi ürünleri çıkaran Philip Morris de gecikmedi
Billboard İlanıyla İş Arayan Genç Mühendis
Billboard İlanıyla İş Arayan Genç Mühendis
Kariyer siteleri çok sıkıcı, iş arıyorum" afişleri astıran Koç, böyle bir çalışma yapma fikriyle iş arayışına duygu ve his katarak şirketlerin karşısına fark oluşturarak çıkabileceğine inandığını belirtti.
​Dikkat Çekmek İçin Günde 40 Kilometre Yürüyorlar
​Dikkat Çekmek İçin Günde 40 Kilometre Yürüyorlar
Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Van Gölü Aktivistleri Derneği’nin Van Gölü için başlattıkları yürüyüşün Ahlat etabı tamamlandı.
​İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan Seçime Hazırlanın Dedi
​İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan Seçime Hazırlanın Dedi
Bahçeli'nin İyi Partililer için 'MHP'ye dönün' çağrısına karşı açıklama yapan İyi Parti Milletvekili Türkkan "Kasım'da seçime hazırlanın" şeklinde cevap verdi.
Yemen'e İntihar ve Füze Saldırısı 51 Kişi Öldü 56 Kişi Yaralandı
Yemen'e İntihar ve Füze Saldırısı 51 Kişi Öldü 56 Kişi Yaralandı
Yemen'in Aden şehrinde dün gerçekleştirilen füze ve intihar saldırılarında en az 51 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.
Siverek TSO 1. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerinin 2. Basamağına geçti
Siverek TSO 1. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerinin 2. Basamağına geçti
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) beyaz eşya, telekomünikasyon, matbaa, bilişim, tekstil, kuyumculuk, iletişim sektörlerini temsil eden 4. Meslek Komitesi, komitelerine bağlı üyeleri iş yerlerinde ziyaret ediyor.
​Uzmanlar Uyarıyor / Etleri Poşete Koymayın
​Uzmanlar Uyarıyor / Etleri Poşete Koymayın
Bayramda kesilen etlerin poşete konularak saklanması çok zararlı ve bir servet kaybıdır. Kasaplar Odası Başkan Vekili Uyardı
​Şanlıurfa Valisi Erin, Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi
​Şanlıurfa Valisi Erin, Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Başkan Bilgin, TBMM'ye Yazı Gönderdi! İşveren ve İşçiler Mağdur Oluyorlar
Başkan Bilgin, TBMM'ye Yazı Gönderdi! İşveren ve İşçiler Mağdur Oluyorlar
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, TBMM’ye işverenlerin sorunlarını dile getirdiği bir yazı gönderdi.
​Canpolat, Ayın Personelini Ödüllendirdi
​Canpolat, Ayın Personelini Ödüllendirdi
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaptığı özverili çalışmalar ile temmuz ayının en iyi personeli seçilen temizlik personeli Şefik Kılıç’ı altın ile ödüllendirdi.
Yalçınkaya, O İddilara Cevap Verdi! Belediyemizden Ücret ve Menfaat talep Etmiyorlar
Yalçınkaya, O İddilara Cevap Verdi! Belediyemizden Ücret ve Menfaat talep Etmiyorlar
​Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya atanan danışmanlarla ilgili artan asılsız haberlere yönelik basın açıklaması yaptı.
​Şanlıurfa’da Bayram Yoğunluğu
​Şanlıurfa’da Bayram Yoğunluğu
​Adıyaman’da Garip Bir Seçim
​Adıyaman’da Garip Bir Seçim
​Su Kanalları Can Almaya Devam Ediyor
​Su Kanalları Can Almaya Devam Ediyor
Eyyübiye Belediyesi Misafirhanenin Adı Cumhurbaşkanın Annesinin Adı Diye mi Hizmete Açmıyor
Eyyübiye Belediyesi Misafirhanenin Adı Cumhurbaşkanın Annesinin Adı Diye mi Hizmete Açmıyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:52
Güneş
05:26
Öğle
12:36
İkindi
16:24
Akşam
19:36
Yatsı
21:03
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿