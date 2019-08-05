​Su Kanalları Can Almaya Devam Ediyor

Şanlıurfa Sıcaklığına Dayanamayan Gençler ve Çocuklar Serinlemek İçin Su Kanallarını Tercih Ediyor ve Hergün Acı Haberlere Bir Yenisi Daha Ekleniyor!

Su kanalları can almaya devam ederken geriye gözü yaşlı aileler yas tutuyor. Hemen hemen hergün benzeri vakalar yürekleri hüzne boğmaya devam ediyor.Akçakale Hastanesi personellerinden İsmail Altun’un oğlu Mehmet Altun dün öğlen 12 sularında evden çıkmış ve tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.Bugün Akçakale’ye bağli Urağlı köyü sulama kalanında boğulmuş olarak bulundu.Olayla ilgili incelemeler sürüyor.Editör: Ahmet Şen