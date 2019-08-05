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Bu haber 05 Ağustos 2019 09:33:18 Tarihinde eklenmiştir.

Tarım İşçisi Elif Sude Okumak için Her Gece Ağlıyor

Tarım işçisi olarak çalışan ve ekonomik nedenlerden dolayı liseye gidemeyen Elif Sude okumak için yardım istiyor.

Tarım İşçisi Elif Sude Okumak için Her Gece Ağlıyor

Tarım işçisi olarak çalışan ve ekonomik nedenlerden dolayı liseye gidemeyen Elif Sude okumak için yardım istiyor.



 

Her Gece Ağlıyor

Adana'da tarım işçisi olarak çalışan ve büyük kızı Elif Sude'yi maddi sıkıntılardan ötürü liseye gönderemeyen anne Eylem Başdaş, "Elif okuyabilmek için her gece ağlıyor. Lütfen bize yardımcı olun" dedi. 




 

Babası da Zihinsel Engelli

Hatay'dan 2011 yılında tarım işçisi olarak çalışmak için Adana'ya gelen Eylem (36) ile Hüseyin (46) Başdaş çifti, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gümüşyazı Mahallesi'ne yerleşti. Eşi zihinsel engelli olan Eylem Başdaş, 3 çocuğuna tek başına çalışarak bakmaya başladı. Durumları kötü olsa da çocuklarını okutmak için elinden gelen her şeyi yapan anne Eylem Başdaş, bir süre sonra evin günlük giderleriyle tek başına başa çıkamamaya başladı. Bunun üzerine çocukları da kendisine tarlada yardım etmeye başladı. 




 

Lütfen Bize Yardımcı Olun 

Anne Eylem Başdaş, gelecek eğitim-öğretim döneminde lisede okuyacak büyük kızı Elif Sude'yi (14), maddi yetersizliklerden dolayı okutamayacağını belirterek, devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım istediğini söyledi. 3 çocuğunu da okutmak istediğini ancak durumlarının olmadığını dile getiren Başdaş, "Elif, okumayı çok istiyor ancak ne yapayım? Kocam zihinsel engelli ve ben tek başıma çalışıyorum. Son 2 yıldır çocuklarım da benimle çalışıyor. Elif okumak için her gece ağlıyor. Lütfen bize yardımcı olun" dedi. 





 

Her İnsanın Okumaya Hakkı Yok mu

En büyük hayalinin hemşire olmak olduğunu belirten tarım işçisi Elif Sude Başdaş ise "Okumak kadar güzel bir şey yok. Her insanın okumaya hakkı var. Büyüklerime sesleniyorum, ne olur bana yardımcı olun. Ben okumayı gerçekten çok istiyorum" diye konuştu. 




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Tarım İşçisi Elif Sude Okumak için Her Gece Ağlıyor
Tarım İşçisi Elif Sude Okumak için Her Gece Ağlıyor
Tarım işçisi olarak çalışan ve ekonomik nedenlerden dolayı liseye gidemeyen Elif Sude okumak için yardım istiyor.
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