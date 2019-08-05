Eyyübiye Belediyesi Misafirhanenin Adı Cumhurbaşkanın Annesinin Adi Diye mi Hizmete Açmıyor

Eyyübiye'de 4 katlı, 50 odalı, 5 milyon liraya mal edilen 5 yıldızlı otel konforunda Hasta Yakınları için inşaatı gerçekleştirilen Misafirhane, belediye tarafından hangi amaçla hizmete açılmıyor?!







Eyyübiye Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesine Tenzile Erdoğan İsmini Vermişti

Hasta Yakınları Misafirhanesine Anlamlı Bir İsim Verilmişti

Kırsaldan Ve Taşra İlçelerden Gelen Hasta Yakınlarını da Ağırlamak Amacıyla İnşa Edilmişti

Tenzile Erdoğan Hanımefendinin Adının Verilmesiyle Hasta Yakınları Misafirhanemiz Ayrı Bir Öneme Kavuşmuştu

İsmiyle Daha da Değer Kazanan O Hatıra Bina Şimdi Ne Durumda?!

Haber Ekibimiz Binayı Yerinde İnceledi

Bize Saygınız Yoksa Bu İsmin Hürmetine Saygı Gösterin

Bu Bina Bizim için Yapıldıysa Hakkımız Olanı İstiyoruz

Eyyübiye Belediyesi bölgenin önemli eksikliklerinden olan ve hasta yakınlarının konaklama mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan hasta yakınları misafirhanesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan''ın annesi merhume Tenzile Erdoğan ismini vermiş; Şanlıurfa'nın sosyo-ekonomik yönünde dezavantajlı ilçesi konumunda olan Eyyübiye'de 4 katlı, 50 odalı, 5 milyon liraya mal edilen 5 yıldızlı otel konforunda Hasta Yakınları Misafirhanesi, projesi belediye tarafından hayata geçirilmşti.920 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte Belediye tarafından hasta yakınlarının konaklama mağduriyetinin giderilmesi için Eyyübiye Belediyesi tarafından yaptırılan hasta yakınları misafirhanesine anlamlı bir isim verilmişti.500 kişinin konaklayabildiği, günlük 15 bin hastanın giriş çıkış yaptığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında yer alan misafirhane, kırsaldan ve taşra ilçelerden gelen hasta yakınlarını da ağırlamak amacıyla inşa edilmişti.Dönemin Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ‘’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli annesi merhume Tenzile Erdoğan hanımefendinin adının verilmesiyle hasta yakınları misafirhanemiz ayrı bir öneme kavuşmuştu; Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen yanında, hasta yakınlarının güvenli ve konforlu bir şekilde kalabilecekleri bir misafirhane inşa ettik. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla hizmete sunmuş olduğumuz bu sosyal projemiz hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullanmıştı.Edinilen bilgilere göre hasta yakınlarının mağdur olmaması için inşa edilen o misafirhane bugünlerde kaderine terkedilmiş ve adeta içeri bile girilemiyecek kötü bir durumda. İddialara göre Eyyübüye Belediyesi; Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın annesi merhume Tenzile hanımın da ismen hatırası sayılan o misafirhaneyi inşaa edilirken hedeflenen gayenin dışında başka bir amaçla kullanılmak için bekletilmektedir. Eyyübiye Belediyesi’nin bu binayı hangi işlerde kullanacağı da akıllarda soru işareti bırakıyor.Urfa.com haber ekibi olarak misafirhanenin bulunduğu Hastaneye gidip binayı bizzat yerinde inceleyerek o yürek burkan son haline tanıklık ettik. İçler acısı o manzarayı görüntülerken hasta yakınlarının ilgi ve sitemleri görülmeye değerdi. Misafirhanenin o güzel ismi hala yerinde duruyordu ancak içeride olması gereken hasta yakınları ve misafirler Şanlıurfa’nın o kavurucu sıcaklığı altında bir nevi mülteci gibi kendi imkanlarını seferber ederek hastalarının iyileşmesini bekliyorlardı. Bahçede mevcut kamelyelerin herkese yetmediği için hasta yakını bazı vatandaşlarımız da henüz gölgesi bile olmayan küçük ağaçların altında bekliyorlardı. Kimisi güneşten korunmak için bataniye ya da kilimlerini bir yerlere monte ederek serinlemeye çalışıyordu.Merhume Tenzile Erdoğan Misafirhanesi’nin içi yürekler acısı idi; lavabolar çalışmıyor; pis sular birikmiş ve duvarlar yer yer çatlamış, bakımsız durumdaydı. Çekim yaptığımızı gören birçok vatandaş yanımıza gelerek yaşadığı zorlukları; hayal kırıklığı ve mağduriyetlerini dile getirirken “bize saygınız yoksa bu isme saygınız olsun; merhumenin hatırı ve hatırasına hürmet gösterilsin; gördüğünüz gibi bazılarımızın durumları ağır olan hastaları var ve günlerce burada kalmak zorundayız; bu binayı biz hasta yakınları için yaptılar ancak gördüğünüz gibi dışarıda, güneşte ve perişan bir haldeyiz; özellikle Eyyübiye Belediyesi ve tüm yetkili mercilere sesleniyoruz; lütfen mağduriyetimize bir çare bulun..Sayın Cumhurbaşkanımızın annesinin ismini taşıyan ve bizler için inşa edilen bu binayı yıllardır kullanıma açmadıkları gibi başka bir amaçla kullanmak için bekletiyorlar. Biz hakkımız ve bizim için yapılan şeyi istiyoruz. Bu bina ilk başta ne amaçla yapıldıysa o amaca yönelik hizmete açılsın; başka bir şeye dönüştürülmesine gönlümüz razı değil!” şeklinde mikrofonlarımıza sitem ettiler.Editör: Ahmet Şen