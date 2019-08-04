Neden hala bir çalışma yok?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Bugün Birecik'teydi!Çeşitli ziyaretler düzenleyen Aydınlık şunları kaydetti:“Yaşanan heyelan nedeniyle Sahil Yolu "halen" kapalı halde. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail ÇATAKLI geldi, toplantılar yaptı ve gitti.Ne oldu peki, sonuç ne?Bu heyelandan bölge ekonomisi alt üst olmuş durumda:- Birecik patlıcanının satışları durmuş vaziyette,- Alabalık çiftlikleri iş yapamıyor,- Turistler bölgeye gidemiyor,- Kelaynak üretme istasyonuna yerli ve yabancı turist ulaşamıyor,- Esnafın ciddi kayıpları var,- Birecik ve Halfetili vatandaşlarımız mağdur,- Bazı köylerin ulaşımı sıkıntıda.Bir kez daha söylüyorum!Yazıktır günahtır, tüm yetkililerden ivedilikle görevlerini yerine getirmelerini rica ediyorum. Birecik - Halfeti bölgesi Şanlıurfa ekonomisi için çok önemlidir, bir an önce çalışmaların hızla yapılması lazım. Kaybedecek tek bir saniyemiz dahi yok.Bu vatandaşlarımızı daha fazla mağdur etmeyin!”Editör: Ahmet Şen