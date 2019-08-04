Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Ağustos 2019 16:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Viranşehir’de Neler Oluyor

Viranşehir Belediyesi Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın amcasıoğlunun görevine neden son verdi?

​Viranşehir’de Neler Oluyor

Viranşehir Belediyesi  Şanlıurfa Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın amcasıoğlunun görevine neden son verdi?

Seçimlerde canla başlayan çalışan Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın amcasıoğlunun görevine neden son verildiği akıllarda soru işareti bırakıyor.


 

Viranşehir Halkı Merak Ediyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlar merak ediyor; “Acaba Belediye Başkanı Salih Ekinci ile Milletvekili Özşavlı arasındaki anlaşmazlığın sebebi nedir?!”


Bilindiği üzere Şanlıurfa Milletvekili Halil özşavlı, Viranşehir'de TOKİ ile alakalı ve sağlıkla alakalı bakanlıklar düzeyinde çalışmaları yapmaktadır.  Zaten çok hassas bir bölge olan Viranşehir'de Ak Parti'nin yapacağı veya  AK Parti'nin en son yapacağı şey kendi içinde anlaşmazlık ve çekişmektir.  Tarafların ilerleyen günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Viranşehir’de Neler Oluyor
​Viranşehir’de Neler Oluyor
Viranşehir Belediyesi Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın amcasıoğlunun görevine neden son verdi?
​Urfaspor Cenaze ise Cenaze Üzerinden Reklam ve Şov mu Yapılıyor
​Urfaspor Cenaze ise Cenaze Üzerinden Reklam ve Şov mu Yapılıyor
Asıl mesleği polis olan Urfalı İbrahım Bengi; Urfaspor’a maddi destek verilmesi gerektiğini açıkladı ancak kendisinin ne kadar destek vereceği ile ilgili net bir bilgi vermedi.
​Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
​Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’ya bağlı Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 32 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Şafak Operasyonu! 40 Polis Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Şafak Operasyonu! 40 Polis Gözaltına Alındı
Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda 40 polis gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da, Çay Hırsızlığına 3 Gözaltı
Şanlıurfa’da, Çay Hırsızlığına 3 Gözaltı
Şanlıurfa’da minibüsten 14 paket çay çalan 2 kişi ile çay paketlerini hırsızlardan satın alan bir kişi gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da 15 Yaşındaki Çocuk Serinlemek İçin Girdiği Sulama Kanalında Kayboldu
​Şanlıurfa’da 15 Yaşındaki Çocuk Serinlemek İçin Girdiği Sulama Kanalında Kayboldu
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
​Şanlıurfa’da Husumetli Aileler 1500 Kişilik Barış Yemeğinde Bir Araya Geldi
​Şanlıurfa’da Husumetli Aileler 1500 Kişilik Barış Yemeğinde Bir Araya Geldi
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 3 yıl önce bir kişinin ölümüyle iki aile arasında başlayan husumet, verilen barış yemeğiyle son buldu.
​Canbeyli Ortaya Attı: Essum Aslan ile Küçük Birader Beyazgül Birbirine Girdi
​Canbeyli Ortaya Attı: Essum Aslan ile Küçük Birader Beyazgül Birbirine Girdi
Nevali Otel işletmecisi Çetin Aslan'ın eşi Essum Saatçi Aslan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün küçük biraderi Uğur Beyazgül gazeteci Mehmet Canbeyli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yorumlar yaparak tüm kozlarını mahkemeye taşıdılar.
​Fidyeciler Çocuğu Zorla Arabaya Bindirip Şanlıurfa’ya Kaçırdılar! O Şahıslar Yakalandı
​Fidyeciler Çocuğu Zorla Arabaya Bindirip Şanlıurfa’ya Kaçırdılar! O Şahıslar Yakalandı
Adana'da 13 yaşındaki bir çocuğu babasının altın ve paralarını almak için kaçırıp fidye istedikleri ileri sürülen 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Zanlıların yakalanmamak için bilgisayar üzerinden geliştirilen bir program sayesinde başkasının üzerine kayıtlı telefon numarasıyla babayı fidye için aradıkları ortaya çıktı.
​Şanlıurfa’da Sıcaklık Etkisini Sürdürüyor
​Şanlıurfa’da Sıcaklık Etkisini Sürdürüyor
Şanlıurfa’da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alan, parklar, sulama kanalı ve süs havuzlarında serinlemeyi tercih ediyor.
​Şanlıurfa Sınırındaki Birliklere Komando Takviyesi Yapıldı
​Şanlıurfa Sınırındaki Birliklere Komando Takviyesi Yapıldı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 10 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.
​Şanlıurfa Sınırı Geçmeye Çalışıyordu! O Terörist Yakalandı
​Şanlıurfa Sınırı Geçmeye Çalışıyordu! O Terörist Yakalandı
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı.
​Devrilen Minibüste 10 Kişi Yaralandı
​Devrilen Minibüste 10 Kişi Yaralandı
​Viranşehir’de Neler Oluyor
​Viranşehir’de Neler Oluyor
​Urfaspor Cenaze ise Cenaze Üzerinden Reklam ve Şov mu Yapılıyor
​Urfaspor Cenaze ise Cenaze Üzerinden Reklam ve Şov mu Yapılıyor
Sakın Arkadaşlarına İşimden Bahsetme
Sakın Arkadaşlarına İşimden Bahsetme
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:51
Güneş
05:25
Öğle
12:36
İkindi
16:24
Akşam
19:37
Yatsı
21:05
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿