​Viranşehir’de Neler Oluyor

Viranşehir Halkı Merak Ediyor

Viranşehir Belediyesi Şanlıurfa Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Halil Özşavlı’nın amcasıoğlunun görevine neden son verdi?Seçimlerde canla başlayan çalışan Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın amcasıoğlunun görevine neden son verildiği akıllarda soru işareti bırakıyor.Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlar merak ediyor; “Acaba Belediye Başkanı Salih Ekinci ile Milletvekili Özşavlı arasındaki anlaşmazlığın sebebi nedir?!”Bilindiği üzere Şanlıurfa Milletvekili Halil özşavlı, Viranşehir'de TOKİ ile alakalı ve sağlıkla alakalı bakanlıklar düzeyinde çalışmaları yapmaktadır. Zaten çok hassas bir bölge olan Viranşehir'de Ak Parti'nin yapacağı veya AK Parti'nin en son yapacağı şey kendi içinde anlaşmazlık ve çekişmektir. Tarafların ilerleyen günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.Editör: Ahmet Şen