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Bu haber 04 Ağustos 2019 15:16:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfaspor Cenaze ise Cenaze Üzerinden Reklam ve Şov mu Yapılıyor

Asıl mesleği polis olan Urfalı İbrahım Bengi; Urfaspor’a maddi destek verilmesi gerektiğini açıkladı ancak kendisinin ne kadar destek vereceği ile ilgili net bir bilgi vermedi.

​Urfaspor Cenaze ise Cenaze Üzerinden Reklam ve Şov mu Yapılıyor


Urfalı Göztepe taraftarından Urfaspor’a ne kadar maddi yardım gelecek. 

Asıl mesleği polis olan Urfalı İbrahım Bengi; Urfaspor’a maddi destek verilmesi gerektiğini  açıkladı ancak kendisinin ne kadar destek vereceği ile ilgili net bir bilgi vermedi.




 

Bir dönem HAS Parti İzmir Belediye Başkan adayı olan Bengi, daha sonra Ak Parti Karabağlar aday adayı olmuştu ancak aday gösterilmemişti.



Ayrıca İzmir’de Urfalılar Derneği yönetiminde de yer alan Bengi; Urfalı’ları derneğinde toplayamayınca  tüm ilçe derneklerini  de yanına alarak bu işi yürütmeye çalışıyor fakat bir türlü başarılı olup karşılık bulamıyor. 


 

Ben Doğduğum Değil;  Doyduğum Kent'in Takımını Desteklerim 

2016 yılında İzmir Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Göztepe -Şanlıurfaspor maçında Urfaspor taraftarlarının yanında değil de Göztepe taraftarlarının içinde oturmuş ve İzmir’de yaşayan Urfalı’lardan çok büyük bir tepki almıştı. Verilen tepkilere şöyle bir açıklama yapan Bengi; “Ben doğduğum değil; doyduğum kent'in takımını desteklerim” demiş. 



 

Urfaspor’u Ayağa Kaldıralım Çağrısı 

Şimdi de bu Urfalı  şahış çıkmış;  Urfaspor’u ayağa kaldıralım diyor. Geçmişi kısa süreliğine unutalım ve sayın Bengi’nin  bugün Urfaspora gerçekten ekonomik  destek sağlayıp sağlayamayacağına bakalım. Sağlayacaksa da rakam belirleyerek bu konuda herhangi bir açıklama yapacak mı? Yoksa sadece şov peşinde mi ?

Ayrıca şunu da sormadan geçemiyoruz;  son 5 yılda Şanlıurfaspor  20 defa İzmir’e gitti ve bütün bu süreçte  sayın işadamı Bengi; Şanlıurfaspor’u  kaç defa ziyaret etmiş veya yemeğe davet etmiştir?!

Örneğin sıradan;  kendi halinde bir esnaf olan Kadir Tatlı adında bir Urfalı hemşehrimiz, Urfaspor aşığı ve bu vatandaşımız tek başına en az 4-5 kez Urfaspor’a yemek ve diğer farklı ihtiyaçlarını karşılayarak kulübe destek vermekten kaçınmadığını da biliyoruz. 

Bengi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Bengi’inin o yazısı:



 

Bu Cenaze Yerde Kalmasın!

 ‘’Herkesin Şanlıurfa’nın markasına sahip çıkması gerekiyor’’ dedi.İzmir’de yaşayan Şanlıurfalı iş adamı Bengi Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bengi, borçları nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Şanlıurfaspor ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında ‘’Bu cenaze yerde kalmasın. Hep birlikte, el ele kaldıralım’’ dedi. Şanlıurfaspor’un kentin 50 yıllık markası olduğuna işaret eden Bengi, sporun, şehirlerin gelişmesi, kalkınması ve ekonomik yönden güçlenmesi noktasında çok önemli rol oynadığını söyledi.

Tüm kesimlerin Şanlıurfaspor’a destek vermesi gerektiğini de belirten Bengi ‘’Buradan tüm hemşehrilerime sesleniyorum; Bu cenaze yerde kalmasın. Şanlıurfaspor’umuz zor günler geçiriyor. Kim bu takımı bu hale getirdiyse tarih ondan hesabını soracaktır. Şanlıurfaspor’un sırtından reklam yapanları, rant elde edenleri, takımı şahsi menfaatleri için kullananların tarih affetmeyecektir. Şanlıurfaspor, bu kentin 50 yıllık marka değeridir. Biz Şanlıurfalı iş adamları olarak takımımıza destek vermeye hazırız. Yeter ki Şanlıurfaspor’umuz kapanmasın. Yeter ki takımımız yeniden şahlanışa geçsin. Burada tüm hemşehrilerimize görev düşüyor. Tüm mülki idari amirlerimize görev düşüyor’


  
Editör: Ahmet Şen
 
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