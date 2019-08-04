Sakın Arkadaşlarına İşimden Bahsetme

Bu Babayla Sadece Ve Sadece Gurur Duyulur

Şanlıurfa Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan bir baba kızına “sakın arkadaşlarına ne iş yaptığımı söyleme!” demesi üzerine kızı; babasının iş elbisesiyle birlikte bir resim çekerek sosyal medyada paylaştı. Ünlü gazetececi Ahmet Hakan da bu babayı köşesine taşıdı ve İşte Ahmet Hakan’ın o yazısı:Bir temizlik işçisi baba, kızına şöyle demiş:“Arkadaşlarına benim temizlikçi olduğumu söyleme”.Kızı da bunun üzerine babasıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmış. Altına da şunu yazmış:“Bu benim babam... Temizlikçi olarak çalışıyor... Babamla gurur duyuyorum... Büyük kızının büyük babası...”Belediyelerin akraba arpalığına dönüştürüldüğü...Üç kuruş para uğruna dağların siyanüre boğulduğu...İhale zenginlerine özgü görgüsüzlüklerin gözlere sokulduğu...Bankamatikçilikten falan zerre kadar utanılmadığı...Çifte maaşın milli spor haline geldiği...Bir Türkiye ortamında...Bu babanın temizliği, kıymeti, asaleti, değeri, önemi çok daha iyi anlaşıldı, anlaşılıyor.Hem bu her tarafından asalet akan tertemiz babaya hem de ona çok yakışan onurlu kızına...Helal olsun!”Editör: Ahmet Şen