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Bu haber 04 Ağustos 2019 10:12:01 Tarihinde eklenmiştir.

Billboard İlanıyla İş Arayan Genç Mühendis

Kariyer siteleri çok sıkıcı, iş arıyorum" afişleri astıran Koç, böyle bir çalışma yapma fikriyle iş arayışına duygu ve his katarak şirketlerin karşısına fark oluşturarak çıkabileceğine inandığını belirtti.

Billboard İlanıyla İş Arayan Genç Mühendis



Metalurji ve Malzeme Mühendisi Caner Şahin Koç, 2 yıldır iş bulamayınca çareyi Hatay ve Osmaniye'deki billboardlara ilan vermekte aradı 
Kariyer siteleri çok sıkıcı, iş arıyorum" afişleri astıran Koç, böyle bir çalışma yapma fikriyle iş arayışına duygu ve his katarak şirketlerin karşısına fark oluşturarak çıkabileceğine inandığını belirtti.


 

Kariyer Siteleri Çok Sıkıcı, İş Arıyorum 

Hatay’da yaşayan Metalurji ve Malzeme Mühendisi Caner Şahin Koç, bir yıldır iş bulamayınca billboardlara “Kariyer siteleri çok sıkıcı, iş arıyorum” afişleri yapıştırdı. 
İki yıl önce metalurji ve malzeme mühendisi olarak mezun olan Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan genç mühendis Caner Şahin Koç, vatani görevini yaptıktan sonra memleketine döndü. Yaklaşık bir yıldır birçok firmaya iş başvurusunda bulunmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadığını belirten Koç, mesleğinde ilerlemek ve firma sahiplerinin dikkatini çekmek için billboardlara tasarımını kendi hazırladığı üzerinde “Kariyer siteleri çok sıkıcı, iş arıyorum” yazılı afişler astırdı. 


 

Umarım Fark Oluşturmuşumdur 

Caner Şahin Koç yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır iş arayışı içerisinde olduğunu belirterek, "Diğer rakiplerim ve arkadaşlarım gibi kariyer sitelerine başvurdum ve olumlu dönüşlerde alamadım. Bu durum bana çok duygusuz da geldi. Binlerce kişinin başvurduğu iş ilanları içerisinde kendimi gösterebilmem pek de mümkün olmadı ve açıkçası dikkatimi de çekmedi. Bu sebeple böyle bir çalışma yapma fikri doğdu bende iş arayışıma duygu ve his katarak şirketlerin karşısına fark oluşturarak çıkabileceğime inandım. Umarım fark oluşturmuşumdur" dedi. 



 

Kısa Bir Zamanda Bir İş Sahibi Olmak İstiyorum

Kısa bir zamanda bir iş sahibi olmak isteyen Koç, “Kendimi şirketlerin karşısına farklı bir çalışmayla çıkmak zorunda hissettim Çünkü farkımı diğer türlü hissettiremiyordum ve böyle bir çalışma yaptım” diye konuştu. 
Koç, hazırladığı iş ilanlarını Hatay ve Osmaniye’de bulunan organize sanayi bölgelerinde yer alan 8 ayrı noktadaki billboardlara astığını kaydetti.





Editör: Ahmet Şen
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Billboard İlanıyla İş Arayan Genç Mühendis
Billboard İlanıyla İş Arayan Genç Mühendis
Kariyer siteleri çok sıkıcı, iş arıyorum" afişleri astıran Koç, böyle bir çalışma yapma fikriyle iş arayışına duygu ve his katarak şirketlerin karşısına fark oluşturarak çıkabileceğine inandığını belirtti.
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