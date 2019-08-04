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Bu haber 04 Ağustos 2019 08:55:58 Tarihinde eklenmiştir.

Tur Otobüsü Yanarak Küle Döndü

Bir tur otobüsü seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tur Otobüsü Yanarak Küle Döndü

Bir tur otobüsü seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 


Olay, bugün saat 00.30 sıralarında İzmir - Çeşme Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Çetin (28) yönetimindeki 35 AFT 980 plakalı tur otobüsü İzmir yönünden Çeşme istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle, otobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. 



 

Otobüsü Kullanılamaz Hale Geldi

Bunun üzerine, otobüs şoförü Kemal Çetin, aracını emniyet şeridine çekerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsün büyük bir bölümünü sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, otobüsteki yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tur otobüsü kullanılamaz hale geldi. 



 

Yoldan Geçen Vatandaşlarda Yardım Etti Ama Araç Yine De Yandı 

Öte yandan, olay sırasında tur otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Firma sahibi olduğu öğrenilen Güngör Bulut, " Bornova ilçesinden mazot aldık. Sabah Çeşme’den bir tur grubu alacaktık. Zeytinler Kavşağı’nı geçince aracın arkasından duman yükselmeye başladı. Kaptan ile birlikte aşağıya inip yangına müdahale ettik. Bu arabalar polyester olduğu için anında tutuşa biliyor. Yoldan geçen vatandaşlarda yardım etti ama araç yine de yandı. Sonra itfaiyeci arkadaşlar geldi söndürdü. Allah’tan arabamız boştu kimseye bir şey olmadı. Ya mazot hortumu patladı ya kablolar şase yaptı. Bu nedenle yanmıştır. Milletin dediği gibi madeni yağ koymak ile bu arabalar yanmaz. Tesisat ile alakalıdır. Sigorta atmıştır. Her şey olabilir. Allah korudu. Arabada yolcuda olabilirdi. İyi ki yolcu alamadan yandı. Cana geleceğine mala gelsin.” dedi. 


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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Bir tur otobüsü seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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