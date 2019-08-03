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Bu haber 03 Ağustos 2019 22:45:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Zabıta Dilencileri Lüks Araçta Yakalandı

Farklı şehirlerden Bursa'nın İnegöl ilçesine lüks araçla gelen dilenciler zabıta ekiplerince yakalandı.

​Zabıta Dilencileri Lüks Araçta Yakalandı

-​Zabıta Dilencileri Lüks Araçta Yakalandı



 

Dilencilik Yapan Şahıslar Lüks Araçta Yakalandı

İnegöl'de son zamanlarda mantar gibi artan dilenciler vatandaşları ve sürücüleri canlarından bezdirdi. Merhamet istismarı yaparak vatandaştan para almaya çalışanlarla zabıta ekipleri mücadelesini sürdürüyor. Son olarak İnegöl'e başka illerden gelerek dilencilik yapanlar ekipler tarafından lüks bir araçta yakalandı. Yakalanan şahıslar belediyeye götürülerek haklarında işlem yapıldı. 



 

Zabıta Dilencilere Nefes Aldırmıyor

Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzuru için 7/24 esaslı olarak görev yapan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemize şebeke olarak gelip vatandaşlarımızı iyi niyeti, yardımseverliği ve insanî duygularını sömüren dilencilere nefes aldırmıyor. Dilenci şebekesini takibe alan zabıta ekiplerimiz, şebeke üyelerini geldikleri lüks araçla birlikte yakaladı. Şebeke üyeleri hakkında işlem başlatıldı" denildi. 




Editör: Bahar Yüksel
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