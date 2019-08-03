​-Şanlıurfa’da Şafak Operasyonu! 40 Polis Gözaltına Alındı

Mahrem İmamları ile Haberleşenlere Şafak Operasyonu

​-Şanlıurfa’da Şafak Operasyonu! 40 Polis Gözaltına AlındıAdana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 41 polisten 40'ı Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.Zanlıların adreslerinde ekiplerce yapılan aramada dijital malzemelere el konuldu. Ekipler, bir şahsın yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.Editör: Bahar Yüksel