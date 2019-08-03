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Bu haber 03 Ağustos 2019 16:11:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Husumetli Aileler 1500 Kişilik Barış Yemeğinde Bir Araya Geldi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 3 yıl önce bir kişinin ölümüyle iki aile arasında başlayan husumet, verilen barış yemeğiyle son buldu.

​Şanlıurfa’da Husumetli Aileler 1500 Kişilik Barış Yemeğinde Bir Araya Geldi

-​Şanlıurfa’da Husumetli Aileler 1500 Kişilik Barış Yemeğinde Bir Araya Geldi


 

Yaşanan Husumette 1 Kişi Hayatını Kaybetmiş, 2 Kişi Yaralanmıştı

Suruç ilçesine bağlı Yegen Mahallesinde 2016 yılında Yavuz ile Özdemir aileleri arasında yaşanan husumete 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Olay iki aile arasında 3 yıl süren husumete dönüşmüştü. Kanaat önderi Abdulkadir Yahlizade’nin girişimi ile Yavuz ve Özdemir aileleri arasındaki husumet barış yemeğiyle sonuçlandı. 



 

Bin 500 Kişilik Yemek Verildi

Bin 500 kişinin katıldığı barış yemeğinde, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz hazır bulundu. Açıkgöz, duaların okunduğu barış yemeğinde, husumetlerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu. 





Editör: Bahar Yüksel
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