-​Şanlıurfa’da Husumetli Aileler 1500 Kişilik Barış Yemeğinde Bir Araya Geldi

Yaşanan Husumette 1 Kişi Hayatını Kaybetmiş, 2 Kişi Yaralanmıştı

Bin 500 Kişilik Yemek Verildi

-​Şanlıurfa’da Husumetli Aileler 1500 Kişilik Barış Yemeğinde Bir Araya GeldiSuruç ilçesine bağlı Yegen Mahallesinde 2016 yılında Yavuz ile Özdemir aileleri arasında yaşanan husumete 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Olay iki aile arasında 3 yıl süren husumete dönüşmüştü. Kanaat önderi Abdulkadir Yahlizade’nin girişimi ile Yavuz ve Özdemir aileleri arasındaki husumet barış yemeğiyle sonuçlandı.Bin 500 kişinin katıldığı barış yemeğinde, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz hazır bulundu. Açıkgöz, duaların okunduğu barış yemeğinde, husumetlerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.Editör: Bahar Yüksel