​Canbeyli Ortaya Attı: Essum Aslan ile Küçük Birader Beyazgül Birbirine Girdi

Hükümet Nevali Otel’deki Etkinlik ve Ağırlamayı Durduruldu

Yuh Be Size Mevki Makam Sahipleri

Essum Aslan: Kayınbabamın Sofrasından Kalkmayan Uğur Beyazgül Mü?

Uğur Beyazgül: Hukuk Önünde Bu İftiranın Hesabını Verirsin

Nevali Otel, Urfaspor’un Rakibine Sponsor Olmuştu

Uğur Beyazgül hangi sıfatla konuşuyor

Canbeyli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Essum Saatçi Aslan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün küçük biraderi Uğur Beyazgül karşılıklı yorumlaştılar.Canbeyli’nin söz konusu paylaşımında şu ibareler yer aldı;“Daha önce Nevali Otel bakanların, hükumetin uğrak yeri idi. Essum Aslan Saadet Partisi’nde Karaköprü Belediye Başkan Adayı oldu diye, Nevali Otelde hükumet etkinlik ve ağırlamayı durdurdu. Düşünceye göre hareket etmek doğru değildir. Tutum yanlıştır. Turizme darbedir. Urfa’ya yakışmaz. Yerel yöneticiler bu kararı zannımca ivedi olarak gözden geçirmelidir.”Canbeyli’nin yaptığı bu paylaşımı birçok yorum aldı. Paylaşıma yapılan bir yorum ise tartışmaların fitilini ateşledi. Fitili ateşleyen yorumda şu ifadelere yer verildi; “Ak Parti 2011 den 2018 Aralık ayına kader seçim bürosu mu desem tüm faaliyetlerin için kullan, yüksek mevki makamlara gel, Nevali Oteli kurumlara yasakla, yuh be sizlere mevki makam sahipleri”Fitili ateşleyen “yuh be sizlere mevki makam sahipleri” ibaresinden sonra Nevali Otel işletmecisi Çetin Aslan'ın eşi Essum Saatçi Aslan; “Sahte hesaplardan ve satın aldığı fake hesaplardan iftira atan, kayınbabamın sofrasından kalkmayan Uğur Beyazgül mü?” yorumunda bulundu.Uğur Beyazgül, Essum Aslan Saatçi’nin bu yorumuna şu sözlerle karşılık verdi; “Essum saatçi inanın yanımda bir değeriniz vardı… Çok üzüldüm… İnşallah bu fake hesaptır… Beni Urfa tanır… Ben kimsenin sofrasında oturacak kadar alçalmadım... Rahmetli İmam Amca sıra arkadaşımdı... Sırayla herkes birbirini davet ederdi… Hukuk önünde tüm sıra arkadaşlarını çağırarak bu iftiranın hesabını verirsin… Yazık… Çok yazık keşke rahmetlinin Anısına zerre kadar kıymet vermiş olsaydın da onun Arkadaşlarına iftira atmasaydın”Hatırlanacağı üzere geçen eylül ayında Essum Aslan, Nevali Otel Urfaspor’un rakibi Fethiyespor’a sponsor olmuş ve kamuoyunun ayaklanması ile birlikte önce üst perdeden herkes ile tartışmış ardından tepkiler artınca geri atmıştı. Bu durumda Essum Saatçinin kendini ve işletmesini savunması anlaşılır bir durum.Bahse konu Mehmet Canbeyli’nin paylaşımının muhatabı Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül iken Uğur Beyazgül hangi sıfatla bu konulara dâhil oluyor. Yaşanan bu durumda akıllara “Yoksa Urfa kamuoyundaki dedikodular doğru mu? Gizli başkan küçük birader Uğur Beyazgül mü? Zeynel Abidin Beyazgül gölge başkan mı?” soruları geliyor.Editör: Bahar Yüksel