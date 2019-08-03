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Bu haber 03 Ağustos 2019 13:30:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Fidyeciler Çocuğu Zorla Arabaya Bindirip Şanlıurfa’ya Kaçırdılar! O Şahıslar Yakalandı

Adana'da 13 yaşındaki bir çocuğu babasının altın ve paralarını almak için kaçırıp fidye istedikleri ileri sürülen 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Zanlıların yakalanmamak için bilgisayar üzerinden geliştirilen bir program sayesinde başkasının üzerine kayıtlı telefon numarasıyla babayı fidye için aradıkları ortaya çıktı.

​Fidyeciler Çocuğu Zorla Arabaya Bindirip Şanlıurfa’ya Kaçırdılar! O Şahıslar Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay 30 Temmuz Salı günü merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmah Haj Suriye'de yaklaşık 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle ailesiyle Adana’ya yerleşti. Haj bu sırada İbrahim K. isimli bir kişiyle tanışıp “Ben Suriye’de müteahhidim. Çok altınım var ancak birikimlerim Esad rejim bölgesinde kaldığı için Türkiye’ye getiremiyorum” dedi. 


 

Sakın Yanlış Çocuğu Kaçırmayın

İbrahim K., Şanlıurfa’da 20 dönüm tarla karşılığında duyduklarını Zeynel Abidin A. (47) ve Hüseyin A. (45) anlattı. İbrahim K., Suriyeli Haj’ın erkek oğlunun olduğunu söyleyerek 13 yaşındaki Abdurrahman Haj’ın fotoğrafını Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A.’ya gösterip "Çocuk bu, sakın yanlış çocuğu bizim akrabaların çocuklarını kaçırmayın" dedi. 

Altınları almak isteyen zanlılar, çocuğu kaçırarak fidye isteme planlı yaptı. Abdurrahman Haj manava giderken İsmail K., şüphelilere kaçıracakları çocuğu gösterdi. Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A. çocuğu zorla araca bindirerek Şanlıurfa’ya götürdü. 




 

Programla başkasının numarasından aradılar 

Fidyeciler daha babayı arayarak çocuğun ellerinde olduğunu Suriye'deki altın ve paraları getirip kendilerine vermelerini istedi. Babayı defalarca arayan fidyeciler bunu yaparken de internet üzerinden indirdikleri bir program sayesinde baba Haj’ı her aradıklarında bir başkasına ait telefon numarasından görüştüler. Baba bu numaraları tekrar aradığında İzmir'den İstanbul'dan Balıkesir'den farklı farklı şahıslar telefona çıkıp kaçırma olayıyla alakaları olmadığını söyledi. Fidyeciler en son aradıklarında ise “Oğlun elimizde 20 bin dolar para bulmazsan oğlunu öldürürüz” dedi. 




 

Olay Günü İlk Kez Adana’ya Gelmişler

Baba Haj, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek Gasp Büro Amirliği’ne başvurdu. Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yüze yakın güvenlik kamerası inceleyen gasp dedektifleri, Abdurrahman Haj’ın 63 BD 922 plakalı otomobille kaçırıldığını tespit etti. 

Otomobilin kiralık olduğunu ve aracı kiralayanın Zeynel Abidin A. olduğunu belirleyen polis, zanlıların kullandığı otomobilin daha önce Adana'ya hiç gelmediğini sadece olay günü geldiğini ve sonrada çocuğu Şanlıurfa’da bir evde tuttuklarını tespit etti. Adana polisi, Şanlıurfa polisiyle ortak yaptığı çalışmada şüphelileri yakalarken çocuğu da burnu kanamadan kurtardı. Çocuk ailesine teslim edilirken adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Zeynel Abidin A., İbrahim K. ve İsmail K. tutuklandı. 





Editör: Bahar Yüksel
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​Fidyeciler Çocuğu Zorla Arabaya Bindirip Şanlıurfa’ya Kaçırdılar! O Şahıslar Yakalandı
Adana'da 13 yaşındaki bir çocuğu babasının altın ve paralarını almak için kaçırıp fidye istedikleri ileri sürülen 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Zanlıların yakalanmamak için bilgisayar üzerinden geliştirilen bir program sayesinde başkasının üzerine kayıtlı telefon numarasıyla babayı fidye için aradıkları ortaya çıktı.
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