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Bu haber 03 Ağustos 2019 10:30:58 Tarihinde eklenmiştir.

Sigaraya İkinci Zam Geldi

​Sigaraya ikinci zam geldi. Son yapılan zamlarla British American Tobacco ürünlerinde 3 liraya varan yükselme oldu. İşte yeni zamlı sigara fiyatları...

Sigaraya İkinci Zam Geldi

Sigara fiyatlarına bu yıl ikinci bir zam daha geldi. Zamlı fiyatlar 3 Ağustos 2019 (bugün) itibarıyla yürürlüğe girecek.

 

Sigaraya 3 TL Zam Geldi

milligazete'nin aktardığı habere göre, BAT Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde Kent, Rotmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigara fiyatları 3 TL'ye kadar zam yansıdığı görüldü.
Sigara fiyatlarına ise en son Temmuz ayının ilk günlerinde Gelir İdaresi, sigarada ÖTV miktarına artış yapması ile zam gelmişti.

 

Sigara Kullanıcıları İsyanda

yapılan ikinci zamlardan sonra bu yıl içerisinde sigaraya toplamda 5 TL zam geldiğini duyan sigara kullanıcıları  isyan etti. tüketim miktardı fazla olan sigaranın bu kadar fiyat yükselişine uğraması büyük tepki toplarken, sigara içmeyen kesimlerin ise sevindiği bir hadise haline geldi. Yeşilaycılar, “Sigara zamlandıkça bir çok insan sigarayı bırakma yoluna gidecek” derken, zam durumlarının sigarayı bıraktırmaya vesile olabileceğini savundu.



 

Agustos 2019 Zamlı Sigara Fiyatları

İşte yeni zamlı sigara fiyatları...
Kent Prg. (Blue, Grey, White): 15 TL
Kent D-Range (Blue, Grey, Switch): 15 TL
Kent D-Long (Blue, Grey): 15 TL
Kent Switch: 16 TL
Kent Nano: 18 TL
Rotmans: 14 TL
Viceroy: 14,5 TL
Pall Mall: 14,5 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL


Editör: Bahar Yüksel
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