Sigaraya İkinci Zam Geldi

Sigaraya 3 TL Zam Geldi

Sigara Kullanıcıları İsyanda

Agustos 2019 Zamlı Sigara Fiyatları

Sigara fiyatlarına bu yıl ikinci bir zam daha geldi. Zamlı fiyatlar 3 Ağustos 2019 (bugün) itibarıyla yürürlüğe girecek.milligazete'nin aktardığı habere göre, BAT Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde Kent, Rotmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigara fiyatları 3 TL'ye kadar zam yansıdığı görüldü.Sigara fiyatlarına ise en son Temmuz ayının ilk günlerinde Gelir İdaresi, sigarada ÖTV miktarına artış yapması ile zam gelmişti.yapılan ikinci zamlardan sonra bu yıl içerisinde sigaraya toplamda 5 TL zam geldiğini duyan sigara kullanıcıları isyan etti. tüketim miktardı fazla olan sigaranın bu kadar fiyat yükselişine uğraması büyük tepki toplarken, sigara içmeyen kesimlerin ise sevindiği bir hadise haline geldi. Yeşilaycılar, “Sigara zamlandıkça bir çok insan sigarayı bırakma yoluna gidecek” derken, zam durumlarının sigarayı bıraktırmaya vesile olabileceğini savundu.İşte yeni zamlı sigara fiyatları...Kent Prg. (Blue, Grey, White): 15 TLKent D-Range (Blue, Grey, Switch): 15 TLKent D-Long (Blue, Grey): 15 TLKent Switch: 16 TLKent Nano: 18 TLRotmans: 14 TLViceroy: 14,5 TLPall Mall: 14,5 TLTekel 2000: 14 TLTekel 2001: 14 TLSamsun: 14 TLSamsun 216: 14 TLMaltepe: 14 TLEditör: Bahar Yüksel