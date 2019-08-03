Sigaraya İkinci Zam Geldi

Sigara fiyatlarına bu yıl ikinci bir zam daha geldi. Zamlı fiyatlar 3 Ağustos 2019 (bugün) itibarıyla yürürlüğe girecek.
Sigaraya 3 TL Zam Geldimilligazete'nin aktardığı habere göre, BAT Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde Kent, Rotmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel, Samsun ve Maltepe sigara fiyatları 3 TL'ye kadar zam yansıdığı görüldü.
Sigara fiyatlarına ise en son Temmuz ayının ilk günlerinde Gelir İdaresi, sigarada ÖTV miktarına artış yapması ile zam gelmişti.
Sigara Kullanıcıları İsyandayapılan ikinci zamlardan sonra bu yıl içerisinde sigaraya toplamda 5 TL zam geldiğini duyan sigara kullanıcıları isyan etti. tüketim miktardı fazla olan sigaranın bu kadar fiyat yükselişine uğraması büyük tepki toplarken, sigara içmeyen kesimlerin ise sevindiği bir hadise haline geldi. Yeşilaycılar, “Sigara zamlandıkça bir çok insan sigarayı bırakma yoluna gidecek” derken, zam durumlarının sigarayı bıraktırmaya vesile olabileceğini savundu.
Agustos 2019 Zamlı Sigara Fiyatlarıİşte yeni zamlı sigara fiyatları...
Kent Prg. (Blue, Grey, White): 15 TL
Kent D-Range (Blue, Grey, Switch): 15 TL
Kent D-Long (Blue, Grey): 15 TL
Kent Switch: 16 TL
Kent Nano: 18 TL
Rotmans: 14 TL
Viceroy: 14,5 TL
Pall Mall: 14,5 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
Editör: Bahar Yüksel
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