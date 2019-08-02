Alev Alan Otobüste 5 Kişi Yaşamını Yitirdi

İlk Belirlemelere Göre Otobüste Bulunan 5 Kişi Yaşamını Yitirdi.

Seyir halindeki otobüsün alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 34 kişinin bulunduğu otobüste 15 kişi de yaralandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.Editör: Ahmet Şen