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Bu haber 02 Ağustos 2019 18:17:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Kızılay Meydanı Güven Park’ta 38 kişinin öldüğü patlamanın faillerinden biri Hakkari’de yakalandı

​Kızılay Meydanı Güven Park’ta 38 kişinin öldüğü patlamanın faillerinden biri Hakkari’de yakalandı

​Kızılay Meydanı Güven Park’ta 38 kişinin öldüğü patlamanın faillerinden biri Hakkari’de yakalandı

Kızılay Meydanı Güven Park’ta 38 kişinin öldüğü patlamanın faillerinden biri Hakkari’de yakalandı. 
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1 Ağustos 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Birliği ve Bütünlüğünü Bozma ve Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme’ suçlarından 3 ayrı aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahsın 13 Mart 2016 tarihinde Ankara ili Kızılay Meydanı Güvenpark civarında meydana gelen ve 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 349 vatandaşımızın yaralandığı ve 107 kurum ve aracın zarar gördüğü bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden şahıs olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 

Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.


Editör Ahmet Şen
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Asayiş
​Kızılay Meydanı Güven Park’ta 38 kişinin öldüğü patlamanın faillerinden biri Hakkari’de yakalandı
​Kızılay Meydanı Güven Park’ta 38 kişinin öldüğü patlamanın faillerinden biri Hakkari’de yakalandı
​Kızılay Meydanı Güven Park’ta 38 kişinin öldüğü patlamanın faillerinden biri Hakkari’de yakalandı
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