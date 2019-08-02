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Bu haber 02 Ağustos 2019 18:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Makam Aracı Bisiklet Olan İlk Başkan

​Makam Aracı Bisiklet Olan İlk Başkan

Belediye Başkanı Mesaisine her gün Bisikletle Gidip Geliyor 


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, makam aracı olarak bisiklet kullanıyor. Vatandaşların takdirini kazanan durumdan hem Çorlu’da yaşayanlar hem de Başkan Sarıkurt memnuniyetini ifade ediyor.

 

Ahmet Sarıkurt Kimdir

Aslen Bulgar göçmeni olan Ahmet Sarıkurt 1979 yılında Zonguldak'a bağlı Karadeniz Ereğli'de dünyaya geldi.  2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Çorlu'da iş hayatına atıldı. Namık Kemal Üniversitesi'nde Çelik Yapılar yüksek lisansı bulunmaktadır. 

Ahmet Sarıkurt, 5 yıl özel bir firmada kontrol mühendisi olarak çalıştı. 2006-2009 yılları arasında da ortağı olduğu bir firmanın yöneticiliğini yaptı. 

2009 yılı Yerel  Seçimlerde CHP'nin adayı olarak Çorlu Belediye Meclisi'ne girdi ve 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.  Başkan Ahmet Sarıkurt, 30 Mart 2014 yerel seçiminin ardından yeniden bu göreve getirildi. 2018'de gerçekleştirilen meclis oylamasında Başkan seçilerek Çorlu Belediye Başkanlığı görevine başladı. 

Çalışma hayatı içerisinde bir dönem İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminde görev alan Ahmet Sarıkurt’un ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği, Avcılar Derneği gibi farklı sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri bulunuyor. 

 

2008 Yılından Beri  Evli Olan Ahmet Sarıkurt, 2 Çocuk Babasıdır



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan belediye binasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evinden her sabah bisikletle geliyor, gün içindeki mesaisine varsa resmi ziyaret ve temasları makam otosunu kullanarak gerçekleştiren Başkan Sarıkurt mesaisinin sona ermesinin ardından yeniden bisikletine binerek evinin yolunu tutuyor. 


 

Bisiklet Grupların Kurulmasına Öncülük Ediyor

Çorlu’da bisiklet grupların kurulmasına öncülük eden, bisiklet gruplarına özel günlerde kortejlerde yer ayırarak vatandaşların da bu konuda dikkatini çekmek adına çalışmalar yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un bu çalışma ve girişimleri bir adım daha öteye götürerek makam aracı yerine bisiklet kullanması vatandaşların da dikkati çekerek takdirini kazandı.




 

Sosyal Medyada Yoğun İlgi Görüyor

Başkan Sarıkurt’un bu tutumu nedeniyle özellikle sosyal medya hesaplarından çok sayıda destek mesajı yayımlayan vatandaşlar, sağlık ve çevre konularına dikkat çekerek en uygun ulaşım aracının bisiklet olduğunu toplumda rol model olan isimlerden biri olan Çorlu Belediye Başkanının da makam otosu yerine ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmasının örnek teşkil ettiğini kaydettiler. 
Mesaisine geliş ve gidişlerde bisiklet kullanan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt bu sayede vatandaşlarda görüşme, şehir genelindeki eksikleri yerinde gözlemleme imkanına da sahip oluyor. 
Belediye başkanını bisiklet üzerinde şehir sokaklarında görenlerin öncelikli isteklerinden biri ise bisiklet yolu oluyor.



Editör: Ahmet Şen
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