​Beyazgül Ve Özhaseki Şanlıurfa'nın Önemli Projeleri İçin Biraraya Geldi

Toplantının Ardından Özhaseki Ve Başkan Beyazgül, Bir Açıklama Yaparak Görüşmenin Detaylarını Aktardı

Başkan Beyazgül: Belediyemizin Projelerini Görüştük

Özhaseki: Şanlıurfa'daki Projelerin Takipçisiyiz

"Başkan Beyazgül'ün Çalışkanlığına Şahidiz"

Görüşmeye Yoğun Katılım Sağlandı

Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Beyazgül ile birlikte Şanlıurfa'nın önemli projelerini görüştü.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, 2-3-4 Ağustos tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak olan Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Şanlıurfa'ya geldi.Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Şanlıurfa'da ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ile görüşerek Şanlıurfa için hayati önem arz eden projeler hakkında fikir alış verişinde bulundu. Başkanlık makamını ziyaretinde Özhaseki, projelere ilişkin bakanlarla görüşme sağlayarak, projelerin bir an önce tamamlanması yönünde çalışmalar yürüttü. Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ve Başkan Beyazgül, bir açıklama yaparak görüşmenin detaylarını aktardı.Açıklamada ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Şanlıurfa'ya ayrı bir öncelik tanıdığını belirten ve kendisine teşekkür eden Başkan Beyazgül, "2-3-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantımız için sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'da. Bu akşam itibariyle toplantılarımız başlayacak. Sayın Bakanımız Ve Yerel Yönetimler Başkanımız tecrübeli, duayen bir isim. Toplantı öncesinde Şanlıurfa'mıza gelerek şehrimizin sorunlarını görüşmek ve çözüm üretmek noktasında bizimle toplantılar gerçekleştirdi. Bu bizim için bir kazanç. Bugün belediyemizde projelerimizi görüştük. Halkımızın talebi olan projelerimizi görüştük. Bunlar içerisinde askeriyenin yeri, Karakoyun ile ilgili yer, millet bahçesi olabilecek alanlar, Eyyübiye'ye ilişkin sorunları görüştük. Kendisi de bu konularda bilgi sahibiydi. Ancak çözüm noktasında neler yapılabileceği zaman içerisinde mümkün olacak. Kendisi bizim başkanımız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, tecrübesinden faydalanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Tüm Şanlıurfa halkına selamlarını ileterek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de, Şanlıurfa'nın AK Parti için apayrı bir yeri olduğuna değindi.Şanlıurfa'yı geleceğe taşıyan projeler hakkında bilgi edindiklerini ve yapılan toplantıda projelerin tamamlanması noktasında bakanlar ile birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Şanlıurfa'daki tüm çalışmaların takipçisi olacağız" dedi.Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın da Şanlıurfa için bir kazanım olduğunu dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizi selamlıyorum. Özellikle yerel yönetimler birimi olarak AK Parti'de aldığımız kararlarda belirli merkezlerde bu toplantıları yapılarak, yapacağımız tasarrufları ve konuları takip ederken, gittiğimiz illere faydamız olsun istiyoruz. 15 kadar eski Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını yapmış duayen isimlerimiz var. Bu arkadaşlarımızla merkez seçtiğimiz illere gidip projeleri gözden geçirip tecrübe ve bilgilerimizi gözden geçirmeye çalışıyoruz. Tecrübe kolay kolay elde edilmiyor. Yıllar içerisinde yaşanmışlıklar içerisindeki en kıymetli bilgiler, nihayetinde yaşını başını almış insanlarda oluyor. Biz de burada bir taraftan belediyelerimiz ile ilgili 3 gün sürecek toplantılar yapacağız. Bu çalışmanın içerisinde mevzuatla birimi, halkla ilişkiler bölümü ve bizim AK Parti olarak dikkat ettiğimiz prensiplerimizi tek tek anlatmaya çalışacağız. Bir taraftan da belediye başkanlarımızı yarın gelecek olan 10 kadar bakanımızla birlikte karşı karşıya getirip sorunlarını birebir görüşme, dosyalarını verme ve onları da takip etme imkanı sunacağız" şeklinde konuştu.Konuşmasında 31 Mart Yerel Seçimlerine de değinen Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Şanlıurfa'nın AK Parti'ye yüksek oranda destek verdiğini ve kendilerinin de bu destek karşısında daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı. Başkan Beyazgül'ü çok eski zamanlardan bu yana tanıdığını ve çalışkanlığına şahit olduklarını belirten Özhaseki, "Belki bizi burada ilgilendiren en önemli şey de bizim tecrübeli belediye başkanı arkadaşlarımızla 'Şanlıurfa'nın projelerini görüşmek. Şehri geleceğe taşıyacak projelere nasıl başarırız' bunları görüşmek olacak. Başkanımız tebrik ederiz. Şanlıurfalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir ilçemiz hariç tamamında bizlere güvendiler. Yüksek oy oranları ile seçtiler. Başta başkanımız şahsına ve ilçe belediye başkanlarımıza güvendiler. Ve neticesinde de bir zafer çıktı. Şimdi hepimize düşen vatandaşımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak. Onarın verdiği oyları helal ettirmek, çalışmaktır. Herkesin '2-3 yıl sonra iyi oldu da oy verdik' demelerini sağlamak. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Hiç bir başarı tesadüfi olmaz. Başarıların altında mutlaka emek ve gayret vardır. Bugünkü görüşmemizde bakanları ve ilgili arkadaşları arayarak 'Bu işleri nasıl yapabileceğimizi' birebir konuştuk. Bazıları ile bayramdan sonraya randevulaştık. Şanlıurfa için önemli olan askeriye, üniversite, dere ıslah projeleri, kentsel dönüşüm projelerini görüştük. Şanlıurfa'yı çok seven bir kardeşiniz olarak Ankara Genel Merkezde fahri ve gönüllü olarak çalışmaya hazırım. Zeynel başkanı yıllardır tanıyorum. Çalışkanlığına şahitlik ederiz. Kendisi ve Urfa için elimizden geleni yapacağız. Aldığımız kararlar hayırlı olsun" dedi.Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Büyükşehir Belediyesindeki ziyaretine AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Milletvekili Mahmut Kaçar, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan ve Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk katılım gösterdi.Editör: Ahmet Şen