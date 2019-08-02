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Bu haber 02 Ağustos 2019 15:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

Çeteye Dev Operasyon: 67 Kişi Yakalandı

Emeklilik için sahte engelli raporu çıkaran çete yakalandı Operasyonda 59 şahsa ait dökümanlar ele geçirildi

Çeteye Dev Operasyon: 67 Kişi Yakalandı

Emeklilik için sahte engelli raporu çıkaran çete yakalandı Operasyonda 59 şahsa ait dökümanlar ele geçirildi


 

5’i Aracı Olmak Üzere Toplam 67 Kişi Gözaltına Alındı


Eskişehir’de, para karşılığı insanlara emekli olabilmeleri için sahte engelli raporu hazırlayan çete, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Gerçekleştirilen operasyonda, 5’i aracı olmak üzere toplam 67 kişi gözaltına alındı.

 

Çete İçinde Şanlıurfalı’lar da Var

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğünce haksız yere vergi indirimi, malulen emeklilik ve engelli vatandaşlara yönelik diğer ayrıcalıklardan yararlanmak amacı ile usulsüz veya sahte heyet raporları alarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Elazığ, İzmir, Kütahya ve Şanlıurfa illerinde 67 şüpheli hakkında 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık ve Haksız Kazanç Sağlama suçlarından operasyon yapıldı. 



 

Firari 3 Şüphelinin Yakalama Çalışmaları Devem Ediyor 

Yapılan istihbari çalışmalar ve vatandaşlar tarafından yapılan ihbarların değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 5 şüpheli şahsın evlerinde yapılan aralamalarda başka şahıslara ait olduğu tespit edilen heyet raporlarına ve şüphelilerin dijital materyalleri ele geçirildi. 59 şüpheli hakkında işlem yapıldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
Öte yandan para karşılığı aracılık ve iş takibi yapan 5 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, firari 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devem etmektedir. 



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Çeteye Dev Operasyon: 67 Kişi Yakalandı
Çeteye Dev Operasyon: 67 Kişi Yakalandı
Emeklilik için sahte engelli raporu çıkaran çete yakalandı Operasyonda 59 şahsa ait dökümanlar ele geçirildi
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