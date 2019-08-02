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Bu haber 02 Ağustos 2019 23:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Gerçekleşen Teknokent Japon Projesinin Finali Paydaşlarla Yapıldı

Kısa adı Şanlıurfa Teknokent olan Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.’nin üst yönetim kadrosu, Japon projesinin finalini Ankara paydaşlarıyla yaptı.

Şanlıurfa'da Gerçekleşen Teknokent Japon Projesinin Finali Paydaşlarla Yapıldı

Kısa adı Şanlıurfa Teknokent olan Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.’nin üst yönetim kadrosu, Japon projesinin finalini Ankara paydaşlarıyla yaptı. 



 

Proje Destekçileri Ve Yürütücülerine Ziyaret Ve Görüşmeler Gerçekleştirdi

Şanlıurfa Teknokent Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün ve Genel Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Nihat Küçük ve Müslüm Açıker’den oluşan heyet, yaklaşık bir yıldır Şanlıurfa Teknokent’in ana yararlanıcısı olduğu Japon 2 projesinin başarılı bir şekilde tamamlanması sebebiyle, proje destekçileri ve yürütücülerine ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirdi. 


 
 

Heyete, UNDP TR ekibi ile Tarım Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Yetkilileri de Katıldı



Öncelikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisini ziyaret eden heyet, Ofis Direktörü Cladio Tomasi ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu ve bu projenin devamı hususunda çalışmalarda karar birliğine varıldı. Ardından projenin fon kaynağını sağlayan Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima’ya bir teşekkür ve nezaket ziyareti gerçekleştiren heyete, UNDP TR ekibi ile Tarım Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri de katıldı. Büyükelçi Miyajima’nın projenin başarılı sonuçlanmasından oldukça memnuniyet duyduğunu ve bu tür projelere Japon hükümetinin destekçi olması konusunda pozitif yaklaşımlarını olduğunu belirti. Şanlıurfa’nın popüler turizm alanı Göbeklitepe plaketinin ve yöresel hediyelerin takdim edildiği görüşmede birçok konu ele alındı. 



 

Toplantı, Heyetlerin Karşılıklı Diyaloğunun Devamı Konusundaki İsteklilik Ve Temennileriyle Tamamlandı

Heyet bir sonraki ziyaretini Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’ya yaptı. Projenin yetkililerce yakından takip edilmesi yeni iş birliği çalışmalarının da sinyalini verdi. 
Heyetin son ziyareti ise Şanlıurfa Teknokent’in stratejik planlarının hazırlanmasında profesyonel destek veren ODTÜ Teknokent yönetimi oldu. Yeni çalışmalarda işbirliğinin devamı konusunda mutabık kalınan toplantı, heyetlerin karşılıklı diyaloğunun devamı konusundaki isteklilik ve temennileriyle tamamlandı. 



Editör: Ahmet Şen

 
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