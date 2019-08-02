Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 02 Ağustos 2019 14:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde Jandarma Silah Tacirlerine Operasyon Düzenledi

Suruç ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde Jandarma Silah Tacirlerine Operasyon Düzenledi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. 


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akören Mahallesinde silah ve mermi ticareti yaptığı ihbarı üzerine şüpheli Y.Ç’nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet tabanca, tabancalara ait şarjörler ve 34 adet mermi ele geçirildi. 

 

Olayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan şahıs hakkında işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Bir Saatte İki İntihar! İkisi De Aynı Yöntemle
Bir Saatte İki İntihar! İkisi De Aynı Yöntemle
Bir saatte iki intihar olayı yaşandı. İntihar eden her iki kişi de boyunlarına geçirdikleri kabloyla yaşamlarına son verdi.
​Fırıncı Arkadaşını Öldürdü! Cinayet İşlerken Parmağı Koptu
​Fırıncı Arkadaşını Öldürdü! Cinayet İşlerken Parmağı Koptu
Bir kişi arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını av tüfeği ile öldürdü.
​Şanlıurfa’da Emanet Aldığı Para Ve Altın Yangında Küle Döndü
​Şanlıurfa’da Emanet Aldığı Para Ve Altın Yangında Küle Döndü
Şanlıurfa’da elektrik kontağından çıkan ev yangınında, ailenin emanet aldığı para ve altın kül oldu. Mağdur olan aile hayırseverlerden yardım bekliyor.
​Banka Soygunu Yaptı! Dikkat Çekmek İçin Yaptım Dedi
​Banka Soygunu Yaptı! Dikkat Çekmek İçin Yaptım Dedi
Elinde silahla özel bir bankaya gelip içerideki erkek çalışanları rehin alan ve polis tarafından ikna edilen şüphelinin Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. Soygun girişimcisinin elindeki tabancanın ise kuru sıkı olduğu bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şüphelinin ifadesinde doktor olduğunu, kendisinin dolandırıldığını ve bu sebeple dikkat çekmek için bu eylemi yaptığı bilgisi verildi.
​CHP’li Belediye Başkanı FETÖ’den tutuklandı
​CHP’li Belediye Başkanı FETÖ’den tutuklandı
Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmak suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
​Araçların Parçalarını Değiştirip Bilinçli Kaza Yaptırdılar! Şifreleri Düğünümüz Var Damat Lazım Oldu
​Araçların Parçalarını Değiştirip Bilinçli Kaza Yaptırdılar! Şifreleri Düğünümüz Var Damat Lazım Oldu
5 ilde, sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 48 zanlıdan 2'si kadın 13 şüpheli tutuklandı. Örgütün polise yakalanmamak için "düğünümüz var damat lazım" şifresini kullandığı belirlendi.
​İple Boğarak Öldürdüler, Cesedi Yol Kenarına Attılar
​İple Boğarak Öldürdüler, Cesedi Yol Kenarına Attılar
İple boğulduktan sonra battaniye sarılarak yol kenarına atılmış bir erkek cesedi bulundu.
Vatandaşların Dini Duyguları Kullanarak Yüz Binlerce Lira Dolandırdılar
Vatandaşların Dini Duyguları Kullanarak Yüz Binlerce Lira Dolandırdılar
İş yeri olarak kullanılan bir adreste çeşitli vakıf, dernek, Kur'an-ı Kerim kursu gibi kuruluşların isimlerini kullanarak insanları dini ve vicdani duygularını istismar ederek dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Bir yıl içinde dini duyguları istismar yoluyla yüz binlerce lira dolandıran aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​İki Kardeş Düğünde Miras Meselesi Yüzünden Tartıştı! 2 Ölü
​İki Kardeş Düğünde Miras Meselesi Yüzünden Tartıştı! 2 Ölü
Bir düğün töreninde çıkan kavgada yaralanan şahıs ile düğünde halay çeken bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
​AVM'de Korkunç Cinayet
​AVM'de Korkunç Cinayet
bir AVM’de yaşanan bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
​Tarihi Taşları Söküp Satıyorlar İhbarı Alındı! Mahalle Sakinleri, O Taşlarla Çevik Kuvvet Ekibine Saldırdı
​Tarihi Taşları Söküp Satıyorlar İhbarı Alındı! Mahalle Sakinleri, O Taşlarla Çevik Kuvvet Ekibine Saldırdı
Yaklaşık 5 bin yıllık tarihi taşların sökülüp satıldığını bilgisini alan polis ve zabıta ekipleri, Sur ilçesinde inceleme başlattı. Sur ilçesinde bulunan Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, taşları parayla aldıklarını savunarak güvenlik güçlerine ‘tarihi’ taşlarla saldırdı.
​Ünlü iş adamının oğluna hırsızlık şoku!
​Ünlü iş adamının oğluna hırsızlık şoku!
6 kişilik hırsızlık çetesi, Bursalı ünlü iş adamı Hasan Gürses’in oğlu Mustafa Kerem Gürses’e hayatının şokunu yaşattı.
​Çiftçilerimize Müjde: Desteklemelere Bloke Konulmayacak
​Çiftçilerimize Müjde: Desteklemelere Bloke Konulmayacak
​Pırlantaya Yüzde Sıfır, Tabuta Yüzde 8 KDV
​Pırlantaya Yüzde Sıfır, Tabuta Yüzde 8 KDV
Başkan Ekinci: İmar Planının Şahsım ve Ekibimle Alakası Yoktur
Başkan Ekinci: İmar Planının Şahsım ve Ekibimle Alakası Yoktur
​Suruç Belediyesinde İşten Çıkarılan 5 Kişi İşine Tekrar Kavuştu
​Suruç Belediyesinde İşten Çıkarılan 5 Kişi İşine Tekrar Kavuştu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:59
Güneş
07:26
Öğle
12:26
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿