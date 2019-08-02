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Bu haber 02 Ağustos 2019 13:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

​İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan Seçime Hazırlanın Dedi

Bahçeli'nin İyi Partililer için 'MHP'ye dönün' çağrısına karşı açıklama yapan İyi Parti Milletvekili Türkkan "Kasım'da seçime hazırlanın" şeklinde cevap verdi.

​İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan Seçime Hazırlanın Dedi

​İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan Seçime Hazırlanın Deyip Tarih Verdi

MHP Genel Başkanı  Bahçeli'nin İyi Partililer için 'MHP'ye dönün' çağrısına karşı açıklama yapan İyi Parti Milletvekili Türkkan "Kasım'da seçime hazırlanın" şeklinde cevap verdi. 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 3-4 Ağustos'ta yapılacak İyi Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı'na değinerek İyi Partililere kucaklaşma çağrısı yaptı. Bahçeli'nin bu çağrısını yorumlayan İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da "Kasım'da seçime hazırlanın" ifadelerini kullandı.


 

İyi Parti'nin Kuruluş Sürecine Vurgu Yaptı

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"1 Kasım 2015'ten sonra ağır ve sancılı parti içi meselelerle biteviye meşgul edildiğimiz inkar edilemeyecek bir vakıadır. Bu vahim sürecin travmalarına ve makus sonuçlarına her dava arkadaşımız farklı dozajda muhatap kalmıştır. Yaşananlar üzücüdür, hüzünlüdür, ibret vericidir."
"MHP'den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017'de İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp, beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir. Yola çıkılanlar yolda bulunanlara değişilmiştir."


 

Bahçeli'nin "Mhp'ye Dönün" Çağrısı

"3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir."
"Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır."

 

Meral Akşener'den Cevap 

Bahçeli'nin sözlerine Twitter üzerinden yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?" dedi.
İyi Parti Milletvekili Türkkan da Bahçeli'nin sözlerini "Herkes soruyor 'Neler oluyor' diye. Kasım'da seçime hazırlanın!" diyerek yorumladı.



 

Erken Seçim Yorumu

İyi Parti Milletvekili Türkkan da Bahçeli'nin sözlerini "Herkes soruyor 'Neler oluyor' diye. Kasım'da seçime hazırlanın!" diyerek yorumladı.




  Editör: Ahmet Şen
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​İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan Seçime Hazırlanın Dedi
​İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan Seçime Hazırlanın Dedi
Bahçeli'nin İyi Partililer için 'MHP'ye dönün' çağrısına karşı açıklama yapan İyi Parti Milletvekili Türkkan "Kasım'da seçime hazırlanın" şeklinde cevap verdi.
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