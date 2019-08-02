Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 02 Ağustos 2019 11:15:22 Tarihinde eklenmiştir.

Yemen'e İntihar ve Füze Saldırısı 51 Kişi Öldü 56 Kişi Yaralandı

Yemen'in Aden şehrinde dün gerçekleştirilen füze ve intihar saldırılarında en az 51 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

Yemen'e İntihar ve Füze Saldırısı 51 Kişi Öldü 56 Kişi Yaralandı

Yemen'in Aden şehrinde dün gerçekleştirilen füze ve intihar saldırılarında en az 51 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. 


Yemen'de Husiler dün Aden şehrindeki askeri geçit töreninde balistik bir füzeyi ateşlerken, koordineli olarak gerçekleştirilen intihar saldırıları şehrin başka bir bölgesinde bir karakolu hedef aldı. Yetkililer, saldırılarda en az 51 kişinin öldüğünü, 56 kişinin yaralandığını söyledi. Bir sağlık yetkilisi, Aden’deki koalisyon yanlısı El Galaa kampında gerçekleşen geçit törenine yönelik füze saldırısının en az 40 kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi. Güvenlik görevlileri, konuşma yapmak üzere törene katılan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli komutan Monier al Yafie'nin de ölenler arasında olduğunu bildirdi. 





Aden, Husiler 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdiğinden beri hükümetin geçici merkezi konumunda bulunuyor. 



 

Polis Karakoluna Saldırı 

Aden polisi, dün polis tarafından arama yapıldığı sırada Ömer el Muhtar Mahallesi'nde bir karakola patlayıcı yüklü 1 otomobil,1 otobüs ve 3 motosikletle intihar saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Polis memuru Abdel Dayem Ahmed, 4 saldırganın gerçekleştirdiği intihar saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 29 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı belirtildi.

 


Saldırılar gerçekleştirildiğinde 3 katlı karakol binasında bulunan Zakarya Ahmed, saldırıyı felaket olarak nitelendirdi.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Yemen'e İntihar ve Füze Saldırısı 51 Kişi Öldü 56 Kişi Yaralandı
Yemen'e İntihar ve Füze Saldırısı 51 Kişi Öldü 56 Kişi Yaralandı
Yemen'in Aden şehrinde dün gerçekleştirilen füze ve intihar saldırılarında en az 51 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.
Siverek TSO 1. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerinin 2. Basamağına geçti
Siverek TSO 1. Meslek Komitesi Üye Ziyaretlerinin 2. Basamağına geçti
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) beyaz eşya, telekomünikasyon, matbaa, bilişim, tekstil, kuyumculuk, iletişim sektörlerini temsil eden 4. Meslek Komitesi, komitelerine bağlı üyeleri iş yerlerinde ziyaret ediyor.
​Uzmanlar Uyarıyor / Etleri Poşete Koymayın
​Uzmanlar Uyarıyor / Etleri Poşete Koymayın
Bayramda kesilen etlerin poşete konularak saklanması çok zararlı ve bir servet kaybıdır. Kasaplar Odası Başkan Vekili Uyardı
​Şanlıurfa Valisi Erin, Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi
​Şanlıurfa Valisi Erin, Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Başkan Bilgin, TBMM'ye Yazı Gönderdi! İşveren ve İşçiler Mağdur Oluyorlar
Başkan Bilgin, TBMM'ye Yazı Gönderdi! İşveren ve İşçiler Mağdur Oluyorlar
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, TBMM’ye işverenlerin sorunlarını dile getirdiği bir yazı gönderdi.
​Canpolat, Ayın Personelini Ödüllendirdi
​Canpolat, Ayın Personelini Ödüllendirdi
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaptığı özverili çalışmalar ile temmuz ayının en iyi personeli seçilen temizlik personeli Şefik Kılıç’ı altın ile ödüllendirdi.
Yalçınkaya, O İddilara Cevap Verdi! Belediyemizden Ücret ve Menfaat talep Etmiyorlar
Yalçınkaya, O İddilara Cevap Verdi! Belediyemizden Ücret ve Menfaat talep Etmiyorlar
​Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya atanan danışmanlarla ilgili artan asılsız haberlere yönelik basın açıklaması yaptı.
​Arabada Bırakılan Çocuk Yanarak Can Verdi
​Arabada Bırakılan Çocuk Yanarak Can Verdi
Tarlada bamya toplayan ailenin otomobilde bıraktığı 3 yaşındaki çocuk, aracın aniden alev alması sonucu hayatını kaybetti.
Fasulye Pahalıysa Yemeyin
Fasulye Pahalıysa Yemeyin
Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever bir programda şok sözler sarfetti. En azından kafamızın üzerinde uçaklar uçmuyor ve fasulye pahalıysa yemeyin dedi
Diyanet’in Dini Yayınlar sermayesi yüzde 100 arttırıldı
Diyanet’in Dini Yayınlar sermayesi yüzde 100 arttırıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’ne tahsis edilen sermaye 80 milyon TL’ye çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar Resmi Gazete’de yayınlandı
Ak Parti Düşmanlarının Hedefi Oldum
Ak Parti Düşmanlarının Hedefi Oldum
Müzik Öğretmeni olan oğlu için Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans alımları için Müzik bölümü şartı olan bir kadro açtğı iddia edilen prof'tan sert açıklamalar geldi.
Trafik Kazası: 2 Yaralı
Trafik Kazası: 2 Yaralı
Ticari aracın, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yemen'e İntihar ve Füze Saldırısı 51 Kişi Öldü 56 Kişi Yaralandı
Yemen'e İntihar ve Füze Saldırısı 51 Kişi Öldü 56 Kişi Yaralandı
Şanlıurfalı Mevsimlik Tarım İşçisi Irmakta Boğularak Can Verdi
Şanlıurfalı Mevsimlik Tarım İşçisi Irmakta Boğularak Can Verdi
Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek
Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek
​LPG'ye indirim geldi
​LPG'ye indirim geldi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:48
Güneş
05:23
Öğle
12:36
İkindi
16:24
Akşam
19:39
Yatsı
21:07
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿