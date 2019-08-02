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Bu haber 02 Ağustos 2019 10:21:44 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfalı Mevsimlik Tarım İşçisi Irmakta Boğularak Can Verdi

Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için giden mevsimlik tarım işçisinin oğlu serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

Şanlıurfalı Mevsimlik Tarım İşçisi Irmakta Boğularak Can Verdi

Ordu'da serinlemek için ırmağa giren 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti 

Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçisinin oğlu serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu. 


Şanlıurfa'nın Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Seksenören (Süveren) mahallesinden, ailesiyle birlikte Ordu'ya fındık toplamaya giden 14 yaşındaki Mehmet Emin Gündüz su kanalına düşerek hayatını kaybetti.


 

Konuyla Alakalı Tahkikat Sürüyor


Olay, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Ordu'ya mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailenin oğlu Mehmet E.G. (16) serinlemek için girdiği Turnasuyu Irmağı'nda boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılan Mehmet E.G., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet E.G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaydederken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor. 



Editör: Ahmet Şen


 
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Şanlıurfalı Mevsimlik Tarım İşçisi Irmakta Boğularak Can Verdi
Şanlıurfalı Mevsimlik Tarım İşçisi Irmakta Boğularak Can Verdi
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