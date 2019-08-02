Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Ankara Çin Büyükelçiliği Müsteşarını ve yanındaki heyeti ağırladı. İlk olarak balık üretim çiftliklerini daha sonra fıstık bahçeleri ve kültür merkezinde Birecik tanıtım seminerine katıldılar Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ilçe hakkında bilgi vererek yatırım ve ortak projeler için İlçeye destek istedi.Son olarak Büyükelçi ve Heyetini Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile Halfeti’de ağırlayıp iki şehir için ekonomik işbirliği için sohbet ettiler.Editör: Ahmet Şen