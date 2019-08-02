Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 02 Ağustos 2019 09:31:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Ankara Çin Büyükelçiliği Müsteşarını ve yanındaki heyeti ağırladı

​Birecik Belediye Başkanı Mirkelam, Ankara Çin Büyükelçiliği Müsteşarını ve yanındaki heyeti ağırladı

​Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Ankara Çin Büyükelçiliği Müsteşarını ve yanındaki heyeti ağırladı

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam,  Ankara Çin Büyükelçiliği Müsteşarını ve yanındaki heyeti ağırladı. İlk olarak balık üretim çiftliklerini daha sonra fıstık bahçeleri ve kültür merkezinde Birecik tanıtım seminerine katıldılar Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ilçe hakkında bilgi vererek yatırım ve ortak projeler için İlçeye destek istedi.


Son olarak Büyükelçi ve Heyetini Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile Halfeti’de ağırlayıp iki şehir için ekonomik işbirliği için sohbet ettiler.


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Yemlerin Arasına Gizlenmiş 20 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Yemlerin Arasına Gizlenmiş 20 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da durdurulan tırda yapılan aramada hayvan yemlerinin arasına gizlenmiş 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 263 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
Şanlıurfa’da polisten kaçan bir şahsın kullandığı araç kaza yaparak durduruldu. Kazadan yara almadan kurtulan 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
​Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
​Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
FETÖ'ye yönelik Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin’de düzenlenen operasyonda 4’ü muvazzaf üsteğmen olmak üzere 21 şahıs gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da Ev Çöktü, Bir Çocuk Yaralandı
​Şanlıurfa’da Ev Çöktü, Bir Çocuk Yaralandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çöken derme çatma evin yakınındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı.
​Şanlıurfa’da Öz Yeğenini Kaçırıp Fidye İstedi
​Şanlıurfa’da Öz Yeğenini Kaçırıp Fidye İstedi
Şanlıurfa’dan Almanya’da bulunan eski kocasının yanına gitmek isteyen kadın, kendi öz yeğenini kaçırtıp 25 bin dolar fidye istedi.
​Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü
​Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü
Şanlıurfa’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor
​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor
Tarihi Balıklıgöl Platosu’nda sergilenen ve aralarında yaklaşık 100 yıllık eşyaların da bulunduğu antikalar, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
​Şanlıurfa Valisi Erin, Sel Bölgesini Ziyaret Etti
​Şanlıurfa Valisi Erin, Sel Bölgesini Ziyaret Etti
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hafta sonu aniden bastıran aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
​Şanlıurfa’da Binlerce Konut Yapılacak! Uzun Kuyruklarla Başvurular Başladı
​Şanlıurfa’da Binlerce Konut Yapılacak! Uzun Kuyruklarla Başvurular Başladı
100 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’da yapılacak 3 bin 300 konut için başvurular başladı. Başvurular yoğunluk oluşturdu.
​Şanlıurfa'da Yoğun Sis! Görüş Mesafesi 5 Metreye Kadar Düştü
​Şanlıurfa'da Yoğun Sis! Görüş Mesafesi 5 Metreye Kadar Düştü
Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü karayolunda bazı sürücüler park lambalarıyla ilerlerken bazı sürücüler ise aracını park ederek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi.
​Şanlıurfa’da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı
Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını, kaybederken 5 kişi ise yaralandı.
​Şanlıurfa’da Yüksek Gerilim Hattı Yanarak Koptu! Dedaş, Kaçak Kullanmayın Uyarısında Bulundu
​Şanlıurfa’da Yüksek Gerilim Hattı Yanarak Koptu! Dedaş, Kaçak Kullanmayın Uyarısında Bulundu
Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılmaya başlanınca peş peşe arızalar yaşanmaya başladı.
​Başkan Özyavuz’dan Araplara Mesaj
​Başkan Özyavuz’dan Araplara Mesaj
Başkan Kuş, Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Başkan Kuş, Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi
​Şanlıurfa’da Yemlerin Arasına Gizlenmiş 20 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Yemlerin Arasına Gizlenmiş 20 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:59
Güneş
07:26
Öğle
12:26
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿