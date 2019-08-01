Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek

Basın Sitesi adı verilen projeden ev alan birçok gazetecinin, sitede bitmek bilmeyen sorunlardan dolayı ev alma sevinci yaşayamadan evlerini satarak siteden ayrıldığını belirten Site Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci İbrahim Halil Şeker, sitenin sorunlu altyapısından dolayı yaşanan arızaların site sakinlerini çileden çıkardığını, TOKİ’ye defalarca yaptıkları başvuruya rağmen sonuç alamadıklarını söyledi.TOKİ ile yüklenici firma arasında bir sözleşme olmasına rağmen, yüklenici firmanın hak sahiplerine teslim edilen konutların geçici kabul ile kesin kabul arasındaki bakım dönemine ait sorumluluklarını yerine getirmediğini, bu nedenle kesin kabul işlemlerinin de yapılmadığını ifade eden Şeker, “Sitemizde ilk günden bu yana yaşanan başta elektrik sorunu olmak üzere, kanalizasyon, içme suyu şebekesi ve diğer imalatların kusurlu olduğu hem ilgili yerel idareler hem de TOKİ’ye müşavirlik yapan firma tarafından tespit edilmesine rağmen bu eksiklikler dört yıldan bu yana giderilmedi. İnşaat imalatında kabul edilemez hata ve eksiklere rağmen TOKİ nasıl bu işi kabul etmiş, anlamak mümkün değil. Dairelerin içine dolgu malzemesi olarak inşaat atığı doldurulmasından tutun, temelden çatıya bütün bloklar sorunlu.Blokların bodrum katlarını kanalizasyon suyu basması, hatalı tesis edilen içme suyu şebekesinin hemen her gün farklı bir yerden patlaması, blokların içindeki eksik ve hatalı imalatların düzeltilmemesi gibi onlarca sorunu defalarca TOKİ’ye ilettik. Her başvurumuzda müşavir firma teknik elemanları gelerek rapor tutup gittiler ancak hiçbir işlem yapılmadı. 26 Eylül 2018 tarihinde belirtilen eksikliklerin giderilmesi için tekrar başvuru yapmıştık. Gelen cevapta, yüklenici firmanın bakım dönemine ait sorumlulukları yerine getirmediği için kesin kabul işlemi yapılmamaktadır cevabı verildi.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek projelere imza atan TOKİ gibi bir kuruluşun, böylesi küçük bir işte vurdumduymaz olması anlaşılabilir gibi değil.Kamu ihalesine, yapım işlerine hakim olan herkes bilir ki yükleniciye sözleşmede verilen sürede işler tamamlanmazsa yaptırımlar devreye girer, müteahhidin teminatı bozularak iş geciktirilmeden yeniden yaptırılır. Ama bizim projemizde yüklenici firma Elektromed Elektronik Cihazlar İnşaat Sanayi Şirketi dört yıldır hem TOKİ’yi hem bizleri uyutmaya, aldatmaya devam ediyor.Bizim aldandığımız yok, sadece bizleri ev sahibi yapan TOKİ’ye ve devletimize karşı saygımızdan sesimizi çıkarmıyorduk. Birçok önemli eksikliği kendi imkânlarımızla giderdik. Ama büyük bedeller tutan hatalı altyapı sistemini, içme suyu şebeke sistemini, blokların büyük eksikliklerini yapma imkânımız bulunmuyor” dedi.Yüklenici firmanın eksikleri gidermek için yapılacak işleri bir taşerona verdiğini, o taşeronun da başka bir taşerona havale ettiği işler için bir personelin yaklaşık bir aydır Şanlıurfa’da kaldığını ve yapılacak işler için para beklediğini söyleyerek kendilerini oyaladığını ifade eden Şeker, “Bu sabah kalktığımızda yine sitede üç yerde su patlağı olmuştu, söz konusu şahsı aradık, gelin buna müdahale edin, bloklarımız susuz dedik. Ama yine bana para gelmeden hiçbir iş yapamam dedi. Artık sabrımız taştı, TOKİ’ye veya CİMER’e yazdığımız şikayetler herhalde TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut’a iletilmiyor. Basın aracılığıyla sesimizi kendilerine duyurmaya çalışacağız. Bir sonuç almasak, hakkımızı mahkemede aramaya başlayacağız. İnsanlar bedelini ödemiş ve bu projeden ev almış, mağdur etmek kimsenin hakkı değil” diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel