Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Ağustos 2019 23:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek

Türkiye çapında gazetecilerin ev sahibi yapılması için TOKİ ile Basın İlan Kurumu ve meslek kuruluşları arasında yapılan protokole binaen, Şanlıurfa’da da 2013 yılı Haziran ayında inşaatına başlanan ve 2015 yılındaki geçici kabulle hak sahiplerine teslim edilen Karaköprü 229 konut projesinde ev alanlar, TOKİ’nin ilgisizliğine isyan ediyor.

Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek

Basın Sitesi adı verilen projeden ev alan birçok gazetecinin, sitede bitmek bilmeyen sorunlardan dolayı ev alma sevinci yaşayamadan evlerini satarak siteden ayrıldığını belirten Site Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci İbrahim Halil Şeker, sitenin sorunlu altyapısından dolayı yaşanan arızaların site sakinlerini çileden çıkardığını, TOKİ’ye defalarca yaptıkları başvuruya rağmen sonuç alamadıklarını söyledi.



TOKİ ile yüklenici firma arasında bir sözleşme olmasına rağmen, yüklenici firmanın hak sahiplerine teslim edilen konutların geçici kabul ile kesin kabul arasındaki bakım dönemine ait sorumluluklarını yerine getirmediğini, bu nedenle kesin kabul işlemlerinin de yapılmadığını ifade eden Şeker, “Sitemizde ilk günden bu yana yaşanan başta elektrik sorunu olmak üzere, kanalizasyon, içme suyu şebekesi ve diğer imalatların kusurlu olduğu hem ilgili yerel idareler hem de TOKİ’ye müşavirlik yapan firma tarafından tespit edilmesine rağmen bu eksiklikler dört yıldan bu yana giderilmedi. İnşaat imalatında kabul edilemez hata ve eksiklere rağmen TOKİ nasıl bu işi kabul etmiş, anlamak mümkün değil. Dairelerin içine dolgu malzemesi olarak inşaat atığı doldurulmasından tutun, temelden çatıya bütün bloklar sorunlu.

Blokların bodrum katlarını kanalizasyon suyu basması, hatalı tesis edilen içme suyu şebekesinin hemen her gün farklı bir yerden patlaması, blokların içindeki eksik ve hatalı imalatların düzeltilmemesi gibi onlarca sorunu defalarca TOKİ’ye ilettik. Her başvurumuzda müşavir firma teknik elemanları gelerek rapor tutup gittiler ancak hiçbir işlem yapılmadı. 26 Eylül 2018 tarihinde belirtilen eksikliklerin giderilmesi için tekrar başvuru yapmıştık. Gelen cevapta, yüklenici firmanın bakım dönemine ait sorumlulukları yerine getirmediği için kesin kabul işlemi yapılmamaktadır cevabı verildi.






Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek projelere imza atan TOKİ gibi bir kuruluşun, böylesi küçük bir işte vurdumduymaz olması anlaşılabilir gibi değil.

Kamu ihalesine, yapım işlerine hakim olan herkes bilir ki yükleniciye sözleşmede verilen sürede işler tamamlanmazsa yaptırımlar devreye girer, müteahhidin teminatı bozularak iş geciktirilmeden yeniden yaptırılır. Ama bizim projemizde yüklenici firma Elektromed Elektronik Cihazlar İnşaat Sanayi Şirketi dört yıldır hem TOKİ’yi hem bizleri uyutmaya, aldatmaya devam ediyor.








Bizim aldandığımız yok, sadece bizleri ev sahibi yapan TOKİ’ye ve devletimize karşı saygımızdan sesimizi çıkarmıyorduk. Birçok önemli eksikliği kendi imkânlarımızla giderdik. Ama büyük bedeller tutan hatalı altyapı sistemini, içme suyu şebeke sistemini, blokların büyük eksikliklerini yapma imkânımız bulunmuyor” dedi.

Yüklenici firmanın eksikleri gidermek için yapılacak işleri bir taşerona verdiğini, o taşeronun da başka bir taşerona havale ettiği işler için bir personelin yaklaşık bir aydır Şanlıurfa’da kaldığını ve yapılacak işler için para beklediğini söyleyerek kendilerini oyaladığını ifade eden Şeker, “Bu sabah kalktığımızda yine sitede üç yerde su patlağı olmuştu, söz konusu şahsı aradık, gelin buna müdahale edin, bloklarımız susuz dedik. Ama yine bana para gelmeden hiçbir iş yapamam dedi. Artık sabrımız taştı, TOKİ’ye veya CİMER’e yazdığımız şikayetler herhalde TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut’a iletilmiyor. Basın aracılığıyla sesimizi kendilerine duyurmaya çalışacağız. Bir sonuç almasak, hakkımızı mahkemede aramaya başlayacağız. İnsanlar bedelini ödemiş ve bu projeden ev almış, mağdur etmek kimsenin hakkı değil” diye konuştu.










Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek
Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek
Türkiye çapında gazetecilerin ev sahibi yapılması için TOKİ ile Basın İlan Kurumu ve meslek kuruluşları arasında yapılan protokole binaen, Şanlıurfa’da da 2013 yılı Haziran ayında inşaatına başlanan ve 2015 yılındaki geçici kabulle hak sahiplerine teslim edilen Karaköprü 229 konut projesinde ev alanlar, TOKİ’nin ilgisizliğine isyan ediyor.
13 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Fidye İstediler! Dedektifler Şanlıurfa’da Buldu
13 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Fidye İstediler! Dedektifler Şanlıurfa’da Buldu
Adana'da 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp babasından fidye isteyen 2 şüpheli, gasp dedektiflerinin Şanlıurfa'da yaptığı operasyonla yakalandı. Kurtarılan çocuk ailesine teslim edildi. Adana polisi fidyecileri yakalayıp çocuğu kurtardı
​Urfalı 4 Eltinin 16 Yıllık Çocuk Hasreti Sona Erdi
​Urfalı 4 Eltinin 16 Yıllık Çocuk Hasreti Sona Erdi
Şanlıurfa’da yaşaran Vural ailesinin 4 gelinin çocuk özlemi, Diyarbakır’da aynı klinikte tedavi görmeleri sonrası mutlulukla sonuçlandı.
​Genç İş Adamı Klip Çekti! Urfa’ya gidek mi değil de Urfa’ya gidak mı
​Genç İş Adamı Klip Çekti! Urfa’ya gidek mi değil de Urfa’ya gidak mı
Şanlıurfa’da genç bir iş adamı, ilin tanıtımı için şarkı söyleyip klip çekti. Amatör olarak çekilen klipte aralarında Göbeklitepe, Harran Kümbet Evleri, Halfeti ve Balıklıgöl’ün de bulunduğu birçok tarihi mekan bulunuyor.
​Urfalı Güvenlik Görevlisine Başhekimden Teşekkür Belgesi
​Urfalı Güvenlik Görevlisine Başhekimden Teşekkür Belgesi
Geçtiğimiz günlerde Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde mağdur bir vatandaşa ait parayı bulup sahibine teslim eden hastane güvenlik görevlilerine başhekim tarafından teşekkür belgesi ve çeşitli ödüller verildi.
​Şanlıurfa’da 10 Gündür Haber Alınamayan Gencin Babası: Oğlum Kandırılarak Götürülmüş
​Şanlıurfa’da 10 Gündür Haber Alınamayan Gencin Babası: Oğlum Kandırılarak Götürülmüş
Şanlıurfa’da çalıştığı iş yerine gitmek için evden çıkan ve 10 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki gencin bulunması için çalışmalar sürüyor.
​TSK, Şanlıurfa Sınırına Konuşlanıyor
​TSK, Şanlıurfa Sınırına Konuşlanıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, sabah saatlerinde Hatay'dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.
​Şanlıurfa'da tır devrildi: 2 yaralı
​Şanlıurfa'da tır devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa'da tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa Bıçakçılar Pazarı’nda Kurban Bayramı Hareketliliği
​Şanlıurfa Bıçakçılar Pazarı’nda Kurban Bayramı Hareketliliği
Şanlıurfa’da, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını bilemek için bıçakçıların yolunu tuttu.
​Şanlıurfa'da Çocukların da Bulunduğu Kazada 7 Kişi Yaralandı
​Şanlıurfa'da Çocukların da Bulunduğu Kazada 7 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Şanlıurfa Valisi Erin, vaktinin büyük kısmını ayırdığı vatandaş buluşmaları ve halk günü kapsamında bu hafta yüzlerce vatandaşı makamında kabul etti.
Kollarını Ve Bacaklarını Kaybeden Viranşehirli Baba İçin Ünlü Sanatçı Haluk Levent Umut Oldu
Kollarını Ve Bacaklarını Kaybeden Viranşehirli Baba İçin Ünlü Sanatçı Haluk Levent Umut Oldu
Şanlıurfa Viranşehirli Burhan Doğruyol kapıldığı elektrik akımından dolayı kollarını ve bacaklarını kaybetmişti. Ünlü Sanatçı Haluk Levent sosyal medyada kampanya başlatma sözü vererek umut oldu
Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek
Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek
​LPG'ye indirim geldi
​LPG'ye indirim geldi
​Cansız Bedeni İlaçlama Tankerinde Bulunmuştu! Katili Belli Oldu
​Cansız Bedeni İlaçlama Tankerinde Bulunmuştu! Katili Belli Oldu
​Urfalı 4 Eltinin 16 Yıllık Çocuk Hasreti Sona Erdi
​Urfalı 4 Eltinin 16 Yıllık Çocuk Hasreti Sona Erdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:47
Güneş
05:22
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:40
Yatsı
21:09
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿